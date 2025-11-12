Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "La fiscalía de Milán investiga un safari para la caza de humanos en Sarajevo"

Últimas declaraciones en el juicio al fiscal general, la investidura en la Comunidad Valenciana y una investigación escalofriante desde Italia sobre los crímenes de guerra en Sarajevo.

Carlos Alsina analiza las tres claves del día:

García Ortiz declara en el Supremo

Lo primero es la última jornada de declaraciones en el juicio al fiscal general García Ortiz. Mañana se celebrarán los alegatos finales de defensas y acusaciones, pero hoy llega el plato fuerte: el propio acusado, que será el último en tomar la palabra. Antes, declaran los agentes de la UCO que realizaron los registros en la Fiscalía General del Estado y analizaron los datos de los dispositivos móviles de García Ortiz. En su informe se recoge el papel preeminente que, según la Guardia Civil, tuvo el fiscal en la filtración.

De los periodistas que testificaron, todos negaron que García Ortiz fuera su fuente, aunque destaca la declaración de una profesional de El Plural, que afirmó que cuando publicó el pantallazo del correo del abogado de González Amador, su contenido ya había aparecido en otros medios. Según explicó, lo difundió instantes después de que Lobato mostrara a Sánchez Acera, de Presidencia del Gobierno, sus dudas sobre utilizar esa información contra Ayuso en la Asamblea madrileña si no la había publicado antes ningún medio.

Entre los periodistas que ya conocían la información estaba Miguel Ángel Campos (Cadena SER), quien relató cómo fue llamado al despacho de su fuente, vio el correo en un ordenador y, aunque no pudo hacer fotos ni imprimirlo, sí tomó notas para luego contarlo.

Pérez Llorca, próximo president valenciano

No hubo sorpresas: Pérez Llorca será el próximo president de la Comunidad Valenciana. Nadie duda de que PP y Vox alcanzarán un nuevo acuerdo para su investidura. De hecho, Llorca ha sido hasta ahora el negociador jefe del PP valenciano con la formación de Abascal.

Preguntada por las condiciones de ese pacto, la portavoz nacional del PP, Esther Muñoz, aseguró que las líneas rojas con Vox “son las de siempre: la ley y la Constitución”. Una respuesta que recuerda a las palabras de Pedro Sánchez cuando negociaba con Puigdemont la amnistía, con la misma discreción que ahora muestra el PP en Valencia.

De la breve comparecencia de Carlos Mazón en la comisión de investigación del parlamento valenciano se desprende poco. El president dedicó casi todo su tiempo a leer un alegato de defensa similar al que pronunció cuando anunció su dimisión, presentándose como una víctima y señalando la falta de actuación del Gobierno central.

Italia reabre una investigación por crímenes en Sarajevo

El escritor Ezzio Gavazzeni ha recopilado información para la Fiscalía de Milán con el objetivo de reabrir una investigación estremecedora: la que documenta el pago de ciudadanos italianos, ligados a la extrema derecha, a las milicias serbobosnias de Radovan Karadzic durante la guerra de Bosnia, a cambio de poder disparar a civiles en Sarajevo. El caso, conocido por el documental Sarajevo Safari (2023), revela que algunos pagaban hasta 100.000 euros por participar en esos actos atroces, e incluso más si las víctimas eran bebés.

Según Gavazzeni, los francotiradores eran trasladados a las colinas cercanas a la ciudad, desde donde disparaban contra inocentes. La fiscalía italiana trata ahora de identificar a cuatro sospechosos localizados en Milán, Turín y Trieste. La justicia bosnia intentó investigar el caso hace años, pero lo archivó por las dificultades de indagar en un país aún dividido y marcado por la guerra.