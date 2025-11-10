Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Feijóo quiere elecciones y quiere frenar el auge de Vox"

La BBC afronta una de las crisis más graves de su historia, el Gobierno español sigue sin presentar presupuestos y el Partido Popular busca contener el avance de Vox en varias comunidades.

Carlos Alsina analiza las tres claves del día:

Crisis en la BBC por falta de imparcialidad

Lo primero es lo de la BBC, la televisión pública británica, envidiada en el resto del mundo por su profesionalidad e independencia, pero que se ha visto envuelta en una de las peores crisis de su historia precisamente por lo contrario: su falta de profesionalidad e independencia. Su director general, Tim Davie —cinco años en el cargo y dos décadas en la cadena—, y la directora de Informativos, Deborah Turness, presentaron ayer su dimisión tras la publicación en el Telegraph de un informe del entonces asesor editorial Michael Prescott, que denunciaba sesgos ideológicos y manipulación en la cobertura informativa.

El detonante fue el reportaje del programa Panorama sobre Donald Trump, emitido una semana antes de las elecciones estadounidenses del año pasado. En él, se editaron dos fragmentos de su discurso anterior al asalto al Capitolio, separados por casi una hora, de forma que parecía que el expresidente incitaba directamente a la violencia. La dirección de informativos justificó la edición afirmando que “es habitual editar los discursos”.

El informe también denuncia sesgos en la cobertura de la guerra en Gaza, citando la difusión de cifras no corroboradas o el desequilibrio en las fuentes: se dio más relevancia a quienes denunciaban al Gobierno británico por vender armas a Israel que a los que defendían esa política. Además, se señala un tratamiento indulgente hacia Hamás al describir el uso de hospitales o túneles con fines militares.

Sánchez defiende la legislatura y evita los presupuestos

El viernes, desde Brasil, Pedro Sánchez fue preguntado por los presupuestos —una cuestión que solo parece responder cuando está en el extranjero— y aseguró que, haya o no nuevas cuentas, la legislatura aguantará hasta 2027. Un día antes concedió una entrevista a El País, publicada ayer, en la que se escudó en la “complejidad parlamentaria” para justificar la falta de presupuestos desde el inicio del mandato.

Durante la entrevista, Sánchez defendió su gestión y se mostró convencido de que volverá a ser candidato, argumentando que “solo él puede hacer avanzar al país”. Para el presidente, la desigualdad y la pobreza son consecuencia de las políticas del PP, y los problemas de gobernabilidad recaen siempre en los demás: si Vox crece es culpa del PP; si el PP bloquea leyes, es por seguidismo a Vox; y si hay tensiones con sus socios, se deben a la fragmentación política. Lleva ya siete años en el poder y mantiene el discurso de que todo lo que hace su Gobierno es correcto.

El PP busca frenar el avance de Vox

Las encuestas recientes coinciden en que el PSOE sigue cayendo, el PP mantiene la primera posición pero con menos apoyo que antes del verano, y Vox continúa creciendo. Alberto Núñez Feijóo reúne hoy a la dirección del partido en Melilla para abordar la inmigración y reforzar su estrategia frente al ascenso de Abascal. Ha insistido en que Sánchez debe convocar elecciones generales y ha pedido a los votantes del centro-derecha “no hacer carambolas”, en alusión a quienes podrían votar a Vox.

El peso de Vox es determinante allí donde gobierna el PP. En Extremadura, María Guardiola ya ha convocado elecciones para el 21 de diciembre ante el bloqueo de los presupuestos. En la Comunidad Valenciana, el PP evita disolver las Cortes mientras negocia con Vox el sustituto de Carlos Mazón. Y en Andalucía, donde las elecciones se celebrarán en unos meses, Juanma Moreno advierte de la “pinza” entre el crecimiento de Vox y la recuperación del PSOE, una combinación que podría poner en peligro su mayoría absoluta.