Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Feijóo se hace un Sánchez y propone al PNV y Junts descabalgar al Gobierno"

Feijóo sonde la posibilidad de una moción de censura instrumental para convocar elecciones, la actualidad judicial sigue marcada por los casos que afectan al entorno político y Colombia afronta una segunda vuelta presidencial marcada por la polarización y las acusaciones cruzadas. Así resume Carlos Alsina los principales asuntos del día.

La moción de censura y la estrategia de Feijóo

Lo primero es la moción. O el debate sobre la moción de censura con el que se viene presionando a Nuñez Feijóo, la mayoría de veces desde sectores afines. Si la semana pasada el presidente del PP dijo eso de que estaba dispuesto a hacer todo lo posible para cambiar el gobierno remarcando ese todo, ayer en Telecinco dio un paso más.

Ante las reticencias de PNV y Junts de salir en la misma foto que Vox les ofrece Feijóo que la moción de censura sirva para cambiar el gobierno y que el nuevo ejecutivo, del que no formaría parte Vox, sea instrumental únicamente para convocar elecciones. Que es lo que piden PNV Junts.

Hace ocho años Pedro Sánchez presentó la moción que acabó descabalgando a Rajoy sin tener los votos amarrados. Fue en el transcurso del debate y de las negociaciones fuera del hemiciclo cuando viró el PNV. Ahora a Feijóo le siguen sin dar los números. Y nadie sabe si se puede repetir lo de hace ocho años si se decidiera a presentar una moción de censura. A pesar del temor que existe en Génova de que en lugar de para cambiar a Sánchez sirva para darle más vida. ¿Y qué dicen los aludidos?

Desde Vox, aunque se distancian de la oferta de Feijóo por haberla hecho en los medios, ya han dicho que pueden coincidir con PNV y Junts porque ya lo han hecho en más votaciones durante la legislatura. El silencio del PNV y de Junts en las veinticuatro horas que han pasado desde la oferta de Feijóo es lo que obliga a preguntarse si está cambiando realmente algo y puede haber o no moción.

Hoy está Feijóo en Barcelona en un acto del Círculo de Economía. Me faltan los votos de los suyos dijo el año pasado en un acto similar. Ayer el presidente de la CEOE Garamendi afirmó que el adelanto electoral podría ser una solución a la inestabilidad del país.

Los frentes judiciales: Ferraz, Kitchen y David Sánchez

A la espera de que se empiece a conocer en los próximos días la parte del sumario del caso Ferraz a la que el juez Pedraz ha levantado el secreto la actualidad judicial sigue pasando por los juicios a las cloacas en tiempos del PP, es decir la Kitchen, y al enchufe o no de David Sánchez.

Hay coincidencia hoy en interpretar como un día positivo para el hermano del presidente las testificales que se escucharon ayer en la Audiencia Provincial de Badajoz. Los directores de los conservatorios a los que tenía que coordinar David Sánchez han restado valor a que intercambiaran mails con el asunto el hermanísimo. Explican que no significa que supieran que el puesto iba a ser para él sino que iba a ser candidato en un concurso con unas bases que se iban a publicar ese día.

Uno de los aspirantes al puesto de coordinador también declaró ayer que entre los candidatos circuló que se presentaba el hermano de Pedro Sánchez pero sin dar por hecho que por eso tenían que renunciar a presentarse. No me interesan los rumores, me interesan los hechos llegó a decir el presidente del tribunal que juzga este caso. Ha hecho caso el magistrado a la fiscalía y ha retirado la acusación a David Sánchez por el delito de aceptación de nombramiento ilegal porque está prescrito.

Colombia y la batalla por la segunda vuelta

En Colombia se acabó el debate sobre el supuesto fraude que comenzó Petro. Su candidato Iván Cepeda se ha desmarcado al afirmar que no hubo irregularidades suficientes para hablar de fraude alguno. El todavía presidente colombiano Gustavo Petro lejos de retractarse dice saber que hubo compra de votos. Aunque ahora más que en el fraude centra su menaje en la necesidad de derrotar al fascismo. Asustando a los jóvenes sobre la supuesta represión que puede tener lugar y pidiéndole por ello que voten a su candidato.

Únicamente la presidenta mexicana Claudia Scheinbaum ha asumido las denuncias de fraude de Petro y reclama escucharle. Claro, el ganador de la primera vuelta el populista de extrema derecha De la Espriella trata de sacar partido de las acusaciones de fraude y ha llegado a pedir a la Fuerzas Armadas y la comunidad internacional que defiendan la voluntad del pueblo y vigilen los movimientos de Petro y Cepeda a los que acusa de intentar acabar con la democracia como ya hizo Maduro. El populismo no desaprovecha la ocasión.