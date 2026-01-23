Tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Controversia por el tiempo que se tardó en detectar que el Alvia también había descarrilado"

La vuelta del servicio de cercanías en Cataluña y consecuencias del accidente de Adamuz, la tensa calma entre Estados Unidos y los países de la Unión Europea por la gestión de Groenlandia y el inicio de la campaña electoral en Aragón. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

Situación del servicio de Rodalies en Catalunya

Lo primero es que la situación en el servicio de Cercanías en Cataluña sigue condicionada por las revisiones de seguridad tras los últimos incidentes ferroviarios. Ayer hubo acuerdo entre el Govern, Renfe y los maquinistas para retomar el servicio, siempre y cuando antes se revise cada kilómetro de vía para confirmar que es seguro. Rodalies ha anunciado hace escasas horas la reanudación de la actividad.

De la tragedia de Adamuz, las 45 familias de los fallecidos ya pueden enterrar o incinerar a sus seres queridos después de que ayer se localizaran los dos últimos cuerpos. El domingo, en la Caseta Municipal de esta localidad, se oficiará una misa funeral en memoria de las víctimas, presidida por el obispo de Córdoba.

Mientras la investigación avanza con el foco puesto en las vías y en qué fue lo que dejó las marcas detectadas tanto en el Iryo como en los tres trenes que le precedieron, la controversia se centra ahora en cuánto se tardó en auxiliar a los viajeros del Alvia y, sobre todo, en quién dio el aviso de que había otro tren siniestrado.

Las autopsias realizadas por la Guardia Civil establecen que todas las personas fallecidas murieron en el momento del impacto.

Emergencias de Andalucía, dependientes de la Junta, confirman que a las 20:02 llega la primera ambulancia a Adamuz, al Iryo, que es el primer tren que localizan. A las 20:10, el centro de mando de Atocha avisa de que hay otro tren implicado, aunque no lo localiza. A las 20:13, ADIF informa en Twitter de que son dos los trenes siniestrados, un Iryo y un Alvia. No es hasta las 20:30, tres cuartos de hora después del accidente, cuando se informa del estado del Alvia.

Ayer escuchamos aquí el relato del viajero del Iryo Augusto Zunzunegui, que explicó que no fue hasta que un viajero del Alvia recorrió la vía y dio el aviso.

Trump, la OTAN y el inicio de la campaña en Aragón

Donald Trump sigue desatado en el Foro de Davos, vendiéndose a sí mismo y a sus proyectos. Tras presentar su propuesta de Junta de Paz alternativa a la ONU para dirigir la pacificación de Gaza, ha lanzado su proyecto inmobiliario: convertir la Franja en una región de rascacielos y grandes construcciones para transformarla en un centro turístico y un nodo de comunicaciones. No hay plan B, ha dicho, con las formas de matón que le caracterizan.

Siguen sin concretarse las concesiones que habría pactado Mark Rutte con Trump para que dejase de amenazar con invadir Groenlandia. Por lo que se ha publicado, podría implicar la cesión de soberanía en las bases militares que Estados Unidos abra en la zona y el control sobre los intentos de terceros países de explotar sus recursos. Por ahora, retirada la amenaza arancelaria, los Veintisiete han aparcado la propuesta de activar por primera vez el sistema anticoerción.

Trump volvió además a acordarse de España al hablar del gasto en defensa. El pasado verano, España pactó con la OTAN destinar un 2,1% del PIB si con ello mejoraba sus capacidades. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le respondió tras el Consejo Europeo recordando que España destina 34.000 millones de euros al año a Defensa, más que trece países de la OTAN juntos.

Inicio de la campaña electoral en Aragón

Y ya estamos en campaña en Aragón. Sin pegada oficial de carteles por el luto nacional tras Adamuz, pero con las calles ya llenas de propaganda electoral. Habrá varios debates, entre ellos un cara a cara entre Jorge Azcón y Pilar Alegría el próximo lunes en Aragón TV. Uno de los ejes será el modelo de financiación propuesto por María Jesús Montero.

Las encuestas privadas sitúan al candidato del PP cerca de la mayoría absoluta, que podría alcanzar con regionalistas o con Vox, que también subiría. Las izquierdas, PSOE y Podemos, mantienen una caída sostenida. El CIS de Tezanos da también como ganador a Azcón, aunque con menos apoyo, y apunta a una subida de Vox, la caída de Alegría y la posible desaparición de Podemos.