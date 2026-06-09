Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Del Bernabéu al estadio Lluis Companys, cuarta jornada del Papa en España"

León XIV culmina su visita a España con una intensa agenda en Barcelona y mensajes sobre abusos en la Iglesia y cuestiones sociales. Mientras tanto, el caso Leire suma nuevas imputaciones y Castilla y León afronta la investidura de Fernández Mañueco tras su acuerdo con Vox. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

León XIV continúa su visita en Barcelona

León XIV aterrizará poco después del mediodía en Barcelona donde tendrá hoy y mañana la agenda tan apretada como estos días en Madrid. El acto más multitudinario de la jornada será la mesa vigilia a última hora de esta tarde en el Estadio Lluis Companys.

Para mañana miércoles quedan otros momentos señalados de este viaje como son la visita al centro penitenciario Brians 1, la visita a la Abadía de Monserrat y la misa en la Sagrada Familia con la inauguración de la torre de Jesucristo. Pero todavía le queda un acto en Madrid. Antes de tomar en avión a Barcelona mantendrá un encuentro en IFEMA con los voluntarios que han ayudado a que todo transcurriera como se había planeado.

Ayer, además del acto en el Bernabéu en el reunió a más de 70.000 personas fue el día en que abiertamente habló, ya sí, de los casos de abusos dentro de la iglesia católica en nuestro país. Si Francisco dejó hacer a la Conferencia Episcopal, León XIV esperó a estar en la sede de los obispos para pedir a toda la comunidad eclesial que responda a estos casos con la reparación y comprometiéndose con la prevención para que no vuelvan a repetirse. Y habló de plaga.

Entre los obispos que escuchaban al Papa había alguno que está denunciado por silenciar casos de abusos. Después de su mensaje en la Conferencia Episcopal León XIV se reunió en la Nunciatura con seis víctimas de abusos con las que estuvo reunida una hora y a las que le dijo que la Iglesia puede ser verdaderamente un lugar seguro y sano. Tener que decirlo da muestra de la raíz del problema y de la falta de implicación que históricamente ha demostrado la Iglesia en solucionarlo y amparar a las víctimas.

Por la mañana ya escuchamos aquí en directo la intervención del Papa en el Congreso y se confirmó que no iba a rehuir los avances sociales de los que ha hecho bandera el Parlamento y este gobierno y que son conflictivos para la Iglesia como la ley del aborto o la eutanasia. Reclamando el derecho de los padres a recibir una educación religiosa. Y criticando la discriminación al inmigrante por el hecho de serlo, la polarización y descalificación del adversario o el mayor gasto en defensa con la excusa para lograr la paz.

El caso Leire suma una nueva imputación y amplía las investigaciones

El caso Leire sigue creciendo. El juez Pedraz sigue el criterio de la Fiscalía Anticorrupción e imputa a Letizia de la Hoz, abogada de Koldo García, a quien investiga por un supuesto intento de soborno a Carmen Pano. Le habría ofrecido dinero para que cambiara su versión de que había llevado bolsas con dinero en efectivo a la sede del PSOE.

Es lo que tiene declarado la empresaria. Que detalló que el pago, 250.000 euros, consistiría en el pago de un alquiler, la boda de su hija y un coche para un amigo. La abogada lo niega. El día diez de julio tendrá que declarar también aunque como testigo la presidenta del PSOE Cristina Narbona para que explique su relación con Leire y si conocía sus tejemanejes como fontanera como se desprende de los mensajes intercambiados.

Entre otras cuestiones también ha reclamado a la Fiscalía General del Estado que le informe de las reuniones que han podido mantener los principales imputados en la causa en la sede del Ministerio Público. Y a la Fiscalía Superior de Extremadura las veces que el exjuez Sáenz de Tejada denunció a la juez Biedma, instructora del caso de David Sánchez.

Cuyo juicio va a quedar hoy visto para sentencia. Las acusaciones y las defensas explicaron ya ayer sus informes finales. El abogado de David Sánchez volvió a esgrimir el lawfare al mantener que a las acusaciones populares únicamente les interesa el apellido de su cliente por su interés en derrocar al gobierno.

Fernández Mañueco afronta su investidura tras el acuerdo con Vox

Y Fernández Mañueco. Que va ser investido hoy por tercera ocasión presidente de la Junta de Castilla y de León. Investidura que tiene garantizada después de su acuerdo de hace una semana con Vox en los mismos términos que ya habían pactado Guardiola en Extremadura y Azcón en Aragón.

Como ellos, Mañueco no solo hace suyas la prioridad nacional y el no más menas sino que le entrega además de la cartera de inmigración la de medioambiente y de Cultura. No así la gestión de incendios que la mantiene el Partido Popular después de lo ocurrido el pasado verano.

Ya solo falta que trague Juanma Moreno para que el PP pueda cerrar este ciclo electoral en el que quería golpear al PSOE por su falta de apoyo ciudadano. Y lo ha logrado sin duda. Aunque pagando el precio de comprarle a Vox sus argumentos contra los inmigrantes.

Por ahora, según dicen las partes, en Andalucía únicamente hay contactos pero no una negociación directa entre los de Feijóo y los de Abascal. Por cierto, que ayer anunció María Jesús Montero que el viernes pasado presentó su renuncia a su acta en el Congreso y que ya había presentado la documentación para ser diputada andaluza.