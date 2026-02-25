Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Abascal responde a la mano tendida de Feijóo con una bofetada"

La tensión entre PP y Vox tras el marco de negociación planteado por Feijóo, el discurso más largo de la historia de un presidente estadounidense en el Capitolio y el paso judicial contra Mazón por la riada del 29 de octubre, así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

Abascal rompe el marco de Feijóo

Lo primero es la bofetada pública de Abascal a Feijóo y a su documento para ordenar los acuerdos entre PP y Vox. Queda la duda de si, tras la conversación cordial de una hora que ambos mantuvieron el domingo, estamos ante un gesto de presión negociadora o ante un nuevo deterioro real de la relación.

Se siente insultado Abascal porque el texto fija que los acuerdos deberán basarse en la Constitución. Sostiene que eso puede exigírsele a Junts o al PSOE, pero no a Vox. Lo explicó en una entrevista con Susanna Griso. Y recordó que sus posiciones sobre el sistema autonómico o la ilegalización de partidos separatistas siguen intactas, así como exigencias que ni siquiera son competencia de las autonomías.

Abascal pone como ejemplo que en la Comunidad Valenciana tanto Pérez Llorca como antes Mazón aceptaron sus condiciones. Si allí se asumieron, se pregunta, ¿por qué ahora no? Considera un agravio que sea el PP quien fije unilateralmente el marco negociador pese a haber ganado las elecciones.

Rechaza además el compromiso de aprobar los cuatro presupuestos de la legislatura y reclama a cambio un calendario cerrado para aplicar sus medidas con garantías de cumplimiento. Desde el PP, Tellado ha intentado rebajar la tensión asegurando que lo de los cuatro presupuestos es solo un punto de partida y que todo es negociable. El mensaje oficial ahora es mano tendida y petición a Vox de no asumir las etiquetas que, dicen, le coloca la izquierda.

Trump convierte el Estado de la Unión en un mitin

Trump se organizó su propio espectáculo en el Congreso de los Estados Unidos. El discurso sobre el estado de la Unión fue un mitin a mayor gloria de sí mismo y contra jueces, gobernadores, medios críticos y gobiernos extranjeros. Sin novedades en el universo del trumpismo.

Ya había advertido que sería largo: una hora y 47 minutos, el más extenso de la historia del país. Se especuló con un tono más conciliador para atraer apoyos de cara a la votación de sus nuevos aranceles dentro de 150 días. Pero no fue así.

Con los nueve magistrados del Supremo presentes en el Capitolio, incluido su presidente John Roberts, redactor de la sentencia que tumbó parte de sus aranceles, Trump planteó su intervención como una revancha política. Contra demócratas, contra medios y, especialmente, contra los jueces.

Mazón, ante el Tribunal Superior por la riada

La jueza de Catarroja Nuria Ruiz ha dado el paso para que el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana investigue a Mazón por la riada del 29 de octubre de 2024. Al seguir siendo diputado autonómico y, por tanto, aforado, eleva una exposición razonada.

Entre las negligencias que señala están la convocatoria tardía del CECOPI y el retraso en el envío del mensaje Es Alert. Sostiene que, como presidente, era el máximo responsable de la emergencia y que esta quedó paralizada desde la Presidencia cuando Mazón entró en el reservado del Ventorro.

Habla la magistrada de una negligencia grosera con un resultado mortal de 230 fallecidos. Si el Tribunal Superior admite la investigación, asumirá la causa en su totalidad.