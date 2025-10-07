Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Ábalos y Koldo, la pareja política y financiera, volverán a ser interrogados en el Supremo"

La jornada viene marcada por la decisión del juez del Supremo Leopoldo Puente sobre el caso Koldo-Ábalos, la presión de Podemos al Gobierno por el decreto sobre el embargo de armas a Israel, y el incierto futuro político de Emmanuel Macron en Francia tras una nueva crisis de gobierno.

Nuevas citaciones del juez Puente por el caso Koldo-Ábalos

El juez del Supremo, Leopoldo Puente, ha citado nuevamente a declarar a José Luis Ábalos y a Koldo García para los próximos miércoles y jueves. Lo hace tras recibir un nuevo informe de la UCO, que según el magistrado, no hace más que reforzar los indicios de criminalidad contra ambos.

El juez quiere esclarecer el origen de los ingresos opacos que ambos recibieron, posiblemente vinculados al amaño de obra pública. Además, le llama la atención que fuera Koldo quien asumiera gastos personales de Ábalos como viajes, la pensión alimenticia de su hijo o el sueldo de su asistenta.

El magistrado destaca que Ábalos no retiró dinero en efectivo entre 2018 y 2023, lo que pone en duda que devolviera estos pagos en metálico, como única explicación posible. Todo esto contradice la versión que dio el exministro, quien aseguraba que Koldo era un asesor más y solo le compraba tabaco ocasionalmente.

Podemos decide el futuro del embargo de armas a Israel

Hoy se vota en el Congreso la convalidación del decreto que incluye el embargo de armas a Israel. El resultado dependerá del sentido del voto de Podemos, que amenaza con rechazarlo si no se endurecen las medidas. Si Ione Belarra vota en contra, el decreto decayará. Si vota a favor o se abstiene, el Gobierno podrá sacarlo adelante, lo que supondría una pequeña victoria en medio de la presión internacional.

La embajada de Israel ha calificado como "aberrante" que se vote hoy, 7 de octubre, cuando se cumplen dos años de los atentados perpetrados por Hamás, que dejaron 1.200 muertos y más de 200 secuestrados. Un hecho que Netanyahu invoca constantemente para justificar su ofensiva en Gaza.

En paralelo, representantes de EE.UU. llegan hoy a Sharm el-Sheikh para participar en las negociaciones entre Israel y Hamás sobre el intercambio de rehenes por prisioneros y el inicio de un posible alto el fuego.

Crisis política en Francia: Macron busca una salida

Emmanuel Macron afronta una nueva crisis de gobierno tras la dimisión exprés de su quinto primer ministro en esta legislatura. El presidente francés ha encomendado al ministro Sébastien Lecornu la misión de negociar con las principales fuerzas políticas una salida antes de mañana por la noche.

El objetivo sería formar un nuevo ejecutivo más estable, posiblemente cediendo poder a los partidos conservadores. Sin embargo, si no se alcanza un acuerdo, Macron ha asegurado que asumirá su responsabilidad, sin aclarar si eso implica una convocatoria de elecciones legislativas o incluso su dimisión.

La líder de la oposición, Marine Le Pen, se perfila como favorita en los sondeos y presiona con fuerza mientras el panorama político en Francia se vuelve cada vez más incierto.