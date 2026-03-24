Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Se descarta un superdomingo con elecciones generales"

El adelanto electoral en Andalucía, los movimientos que apuntan a una posible desescalada en la guerra con Irán y el revés político para Giorgia Meloni en Italia marcan la actualidad. Así resume Carlos Alsina los principales asuntos del día.

Andalucía irá a las urnas el 17 de mayo

El presidente andaluz, Juanma Moreno, anunció anoche la convocatoria de elecciones autonómicas para el domingo 17 de mayo, despejando así la última incógnita del ciclo electoral iniciado en diciembre. Con esta decisión, se descarta definitivamente un 'superdomingo' con comicios generales simultáneos, ya que Pedro Sánchez no ha activado el mecanismo necesario para ello.

Las encuestas sitúan al Partido Popular con una amplia ventaja, rozando la mayoría absoluta con en torno al 41% de los votos, frente al PSOE liderado por María Jesús Montero, que quedaría en torno al 20% y podría empeorar sus resultados anteriores.

Vox no alcanzaría el 18%, mientras que en la izquierda alternativa persiste la incertidumbre sobre una posible candidatura conjunta. Antonio Maíllo mantendría su representación y Podemos podría mejorar ligeramente, en un escenario aún abierto tras los resultados en otras comunidades.

Se abre una vía de negociación en la guerra con Irán

Los mercados han reaccionado con alivio ante la posibilidad de una desescalada en el conflicto. Tras expirar el ultimátum inicial, Donald Trump ha anunciado una prórroga de cinco días para negociar la reapertura del estrecho de Ormuz, lo que ha provocado una caída inmediata del precio del crudo.

El presidente estadounidense ha asegurado que existen puntos de acuerdo relevantes, aunque ha matizado que las conversaciones no se desarrollan directamente con el líder supremo iraní. Se especula con la implicación de figuras como Ghaligaf, en un intento de encontrar un interlocutor válido. El cambio de tono también se refleja en Benjamin Netanyahu, que ha admitido que los objetivos de Israel podrían alcanzarse mediante un acuerdo, alejándose así de la opción de una incursión terrestre que defendía hasta ahora.

Meloni sufre su primera derrota electoral

En Italia, la primera ministra Giorgia Meloni ha sufrido su primer revés en las urnas desde su llegada al poder en 2022. El referéndum sobre su reforma judicial se ha saldado con la victoria del “no”, que ha superado el 53% de los votos con una participación cercana al 60%.

La movilización de la oposición y de asociaciones judiciales ha sido clave, en un resultado que ha sorprendido a tenor de las encuestas previas. Los análisis apuntan a que parte del electorado de derechas, especialmente joven, también ha rechazado la reforma. Pese al resultado, Meloni ha descartado dimitir y ha asegurado que continuará con su agenda de gobierno. Desde la oposición, figuras como Matteo Renzi han reclamado su salida, recordando precedentes como su propia dimisión tras perder un referéndum en 2016.