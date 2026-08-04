Tres historias para empezar el día: "Margarita Robles se sale del guion gubernamental y señala a Marruecos por la crisis en Ceuta"

Así resume Miguel Ondarreta las principales noticias del día:

En el panorama político y nacional, Margarita Robles se sale del guion gubernamental y señala directamente a Marruecos tras la grave crisis en Ceuta. La ministra de Defensa ha pedido al vecino del sur que investigue lo ocurrido hasta el final y ha advertido, de forma genérica, a quien haya provocado la crisis de que tendrá que asumir sus responsabilidades. Asimismo, Robles ha salido en defensa de los cuestionados servicios de Inteligencia que, según Interior, no alertaron de una posible entrada masiva en el Tarajal, una versión de la que el PP desconfía abiertamente. Entre tanto, la situación en la ciudad autónoma se alarga al límite: el número de menores desborda por completo la capacidad de acogida, lo que obligará a activar el mecanismo para iniciar su traslado a la península.

Por su parte, la vertiente europea de la crisis migratoria se traslada hoy a la reunión de ministros de Interior de la UE. El ministro Grande-Marlaska defenderá la gestión española tras tachar de egoísta la postura de países como Italia o Dinamarca, que han llegado a pedir la suspensión temporal del espacio Schengen con España. Un debate en el que el italiano Tajani sigue metiendo el dedo en la llaga al respaldar la medida. Mientras tanto, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en pleno frenesí epistolar, ha felicitado a España y a Marruecos por su eficacia en las devoluciones, pero apremia al Ejecutivo español a fortalecer su frontera y advierte a Rabat de no utilizar la migración irregular como elemento de presión.

Por último, en el plano internacional, Donald Trump quema su penúltimo cartucho con Irán. Fiel a su retórica belicista, el mandatario estadounidense advierte a Teherán de que afronta su última oportunidad para firmar un buen acuerdo que ponga fin a la guerra, mientras el régimen iraní ni siquiera confirma la existencia de negociaciones con EE. UU. Al mismo tiempo en Gaza, Hamás espera una respuesta clara de la Junta de Paz sobre el acuerdo para su desarme completo; un punto que la organización terrorista sigue condicionando de forma tajante a la retirada del ejército israelí de la mayor parte de la franja.