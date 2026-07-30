Tres historias para empezar el día: "Ayuso se enreda tras la compra de un ático de lujo en Madrid por parte del gobierno regional"

Miguel Ondarreta trae las tres historias para empezar este jueves 30 de julio.

Estabilizados los incendios de la sierra oeste de Madrid y Ávila

Se levantan casi todas restricciones. Un millar de vecinos de urbanizaciones próximas al pantano de San Juan siguen aún pendientes de poder volver a casa. Las tareas de extinción avanzan en la Vall d’Uxió y los bomberos lograr frenar su avance. Lo peor está ahora en Zamora. La UME se activa por otro incendio forestal en Fermoselle, de nivel 2, en pleno parque natural de Arribes del Duero. Evacuados 14 pueblos y otros dos confinados. Otros tres fuegos preocupan en la provincia de León.

Sánchez normaliza el indulto parcial a Borrás y niega motivos políticos

Algunos ministros defienden que contribuye a la mejora de la convivencia en Cataluña. García Page salta de nuevo y critica que se indulte la corrupción y que se anuncie de tapadillo (con agosticidad) Hay, además, novedades de los tribunales. El juez Calama autoriza a la UDEF a indagar en las cuentas de Zapatero y su entorno. Sobre el ‘caso Cloacas’, el juez Pedraz imputa al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos por presuntas presiones para frenar las investigaciones de la UCO que afectaban al entorno del Gobierno y el PSOE.

Ayuso se enreda tras la compra de un ático de lujo en Madrid por parte del gobierno regional

Un piso de casi 500 metros, 200 de terraza. La idea inicial era utilizarlo como oficina temporal de la presidenta durante la reforma integral de la sede de la Comunidad en la Puerta del Sol. La oposición le exige explicaciones y duda de su finalidad por haber ocultado la compra. La dirigente madrileña no aclara el uso que tendrá la vivienda y achaca los ataques a una nueva campaña de desprestigio.