Transparencia solicita al Gobierno que rebele el nombre del comité de expertos

El Comité de Transparencia y Buen Gobierno ha pedido a Sanidad que desvele el nombre de los "11 o 12 expertos" que asesoraron al Gobierno en la desesalada, y que Fernando Simón, director del CCAES, no quiso dar a conocer a la prensa en su comparecencia pública del pasado 6 de mayo. Transparencia, en su resolución, argumenta: "En definitiva, que se hagan públicos los nombres, apellidos y el número de los expertos pertenecientes a la Dirección General de Salud Pública que han realizado funciones en el marco de la gestión de la pandemia por la COVID-19, no solamente no atenta contra los datos personales de los afectados, sino que contribuye al control de la actividad pública y a que los ciudadanos conozcan el proceso de toma de decisiones relevantes en materia de salud pública, máxime en situaciones extraordinarias como la producida por la pandemia de la COVID-19".

Transparencia pide así al Gobierno que en 10 días hábiles facilite el nombre de estos asesores que trabajan en la Dirección General de Salud Pública. Los recursos del Transparencia no son vinculantes. Sanidad podría responder y poner fin a la vía administrativa, recurrir este recurso en los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo en un plazo de 2 meses o ignorar la resolución. Transparencia considera que el argumento que dio la Dirección General de Salud Pública el 29 de septiembre es insuficiente, ya que denegó la información por un motivo de "protección de datos". Transparencia considera que prevalece el derecho a la información.

La noticia sale a la luz un día en el que Simón no comparece

Silvia Calzón, secretaria de Estado de Sanidad, ha comparecido hoy para explicar los datos actualizados del impacto de la COVID-19 en España, en sustitución de Fernando Simón. Y a ella le ha tocado responder a la última polémica en torno a la gestión de la pandemia. Sin embargo, Calzón ha dicho que ha conocido la resolución minutos antes de comparecer en la rueda de prensa y que se está "estudiando".