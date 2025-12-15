Trabajo llega a un acuerdo con los sindicatos para ampliar a diez días los permisos por fallecimiento

El Ministerio de Trabajo ha cerrado un acuerdo con CCOO y UGT para ampliar a 10 días laborables los permisos por fallecimiento de un familiar y para poner en marcha dos nuevos permisos, uno de hasta 15 días laborales para acompañar a familiares en cuidados paliativos y otro de un día para acompañamiento en la eutanasia.

Así lo ha hecho saber el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras reunirse con los sindicatos después de que hace algunos días se rompiera la negociación con la patronal, quien dijo no poder compartir la propuesta del Ministerio ni en el fondo ni en la forma. Tras ello, se abrió una negociación que, finalmente, se sella con un acuerdo entre Trabajo y los dos sindicatos mayoritarios del país.

La patronal no forma parte del acuerdo

El 'número dos' de Trabajo ha agradecido a los sindicatos haber estado "a la altura de las circunstancias" para conseguir avances en la materia. "Es una pena, y lo vuelvo a decir, que la patronal española no esté en este acuerdo. Es incomprensible. Tendrán que decir a los empresarios y a las personas trabajadoras de este país por qué se han autoexcluido de una regulación que pone a nuestro país en la modernidad de lo que hacen el resto de países de Europa y cómo se puede mostrar un grado de insensibilidad", ha expuesto Pérez Rey. Aun así, insiste en "que la patronal no esté no le resta importancia".

En este sentido, el secretario de Estado ha pedido a la patronal española que, en lugar de perseguir trabajadores enfermos, se dedique a mejorar el bienestar de las empresas y de los trabajadores del país. "No hay que perseguir a aquel que enferma, lo que hay que evitar es que los trabajadores y las trabajadoras enfermen. ¿Y sabe cómo enferman los trabajadores? Precisamente cuando tienen que volver a su puesto de trabajo a los dos días de que les fallezca un hijo".

En busca de apoyo parlamentario

Además, Pérez Rey ha asegurado que se pondrán a trabajar "desde este mismo instante" para garantizar el apoyo a esta norma de las formaciones políticas y ha trasladado su convencimiento de que tendrá el respaldo de los grupos parlamentarios. "Me consta que esta es una necesidad sentida por el conjunto de la población española, es decir, sufrir por la muerte de un hijo o de una hija. Estar afligido por la muerte de un familiar no es una cuestión ni de derechas ni de izquierdas, es una cuestión que sienten todos y todas, de la clase social que sean, y se encuentren en el lugar donde se encuentren".