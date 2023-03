Tito Berni se defiende: "No voy a clubs de alterne, no hago comilonas y no consumo drogas"

El grupo parlamentario socialista se encuentra sumergido en una gran polémica a cuenta del conocido como 'caso Mediador' en el que supuestamente están implicados varios diputados del PSOE. Según las primeras investigaciones, la trama consistía en aceptar "peajes económicos" que pagaban empresarios a cambio de conseguir contratos públicos.

En la cúpula de esta trama de corrupción se ha situado al hasta entonces diputado socialista, Juan Bernardo Fuentes Curbelo; su sobrino y exdirector general de Ganadería, Taishet Fuentes; el general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas y el empresario canario Antonio Navarro Taraconte.

¿Cómo funcionaba la trama?

Sin embargo, para ocultar el dinero de estos sobornos, los empresarios ingresaban 5.000 euros a la Asociación Deportiva Vega Tetir, que estaba presidida por Fuentes Curbelo.

En el informe de la Fiscalía habla de "la existencia de una trama formada por autoridades, altos cargos públicos y otras personas intermedias de aquellas que ofrecían a distintos empresarios la posibilidad de obtener privilegios en el ámbito de la contratación pública u otras manifestaciones o beneficios derivados del sector público a cambio del pago de regalos, dádivas, entregas de dinero u otros obsequios".

Los socialistas implicados se reunían con los empresarios en el Congreso de los Diputados y en la sede de la Guardia Civil de Madrid para aparentar "seriedad". Después los llevaban a comer y terminaban realizando "grandes fiestas" en clubes y hoteles donde se gastaban una media de 3.000 euros, pagado por los empresarios.

El empresario canario Marco Antonio Navarro Tacoronte era el "mediador", entre los empresarios y Juan Bernardo Fuentes. El 22 de febrero de 2022, Navarro Tarraconte declaró en sede judicial que se reunía con él cada 15 días en Madrid y se alojaban en el Hotel Victoria 4. Además, confirmó que "en estas fiestas eran protagonistas el consumo de alcohol, de cocaína, la contratación de prostitutas y el consumo de viagra".

Otros diputados socialistas implicados

Esta investigación no solo señala a Fuentes Curbelo, sino también a otros diputados socialistas después de que se hayan conocido las conversaciones entre el mediador y el ex diputado. Según la Guardia Civil, el 21 de octubre de 2020 Navarro Taraconte envió un mensaje a Juan Bernardo Fuentes en el que le confirmaba la cena en un restaurante de Madrid: "A las nueve de la noche en el Ramsés. Mesa para quince personas. Solo personas del Partido Socialista. No pueden entrar los de Vox, ni Podemos, ni arrastrados catalanes, ni toda esa gente extraña".

Nadie va a poder acceder a nosotros, ni fotografías, ni rollos raros

Asimismo, Navarro Taraconte añadió: "Oye, el reservado está de puta madre. Tranquilidad total. Hay unos biombos puestos. Nadie tiene acceso a nosotros y hasta la hora que queramos, ¿vale?, ¿me explico?. Nadie va a poder acceder a nosotros, ni fotografías, ni rollos raros, ¿ vale?. Tranquilo".

Y aunque por el momento se desconoce quiénes y cuántos son los otros diputados socialistas que estuvieron en esta polémica cena, Marco Antonio Navarro Tacoronte, ha confesó en declaraciones a Antena3 Noticias que participaron en esta trama parlamentarios de comunidades especialmente relevantes como Andalucía o Galicia.

Según el mediador, los otros socialistas implicados eran muy cercanos a Fuentes Curbelo, el 'Tito Berni', ya que él era quién decidía "qué diputados iban a venir, los que él creyera conveniente".

El tito Berni defiende su inocencia

Por su parte, declaraciones a la Televisión Canaria, Tito Berni niega que haya recibido dinero ni de empresarios, ni del mediador, ni de nadie. "En ningún momento he recibido ni un céntimo del señor Alberto Montes de Oca, mucho menos del señor Navarro Tacoronte. No he recibido un céntimo de nadie. Yo he puesto mis cuentas a disposición del juzgado para cuando quieran observarlas", explicó.

También acusó a Navarro Tacoronte de intentar salvarse a sí mismo salpicándole a él: "Me toca en la puerta de la habitación, que yo estaba durmiendo, y me dice 'vente que quiero presentarte a unas amigas'. Llego allí y mi sorpresa es cuando veo una foto mía, que me falta la camisa, tengo el pantalón puesto, afortunadamente".

Me arrepiento completamente de haber hecho esos actos

"He pedido perdón a mi familia, me arrepiento completamente de haber hecho esos actos. Pero vamos, que no voy a clubs de alterne, que no hago comilonas y que no consumo sustancias estupefacientes", insistió el socialista. Además descartó conocer al general Espinosa.

Juan Bernardo Fuentes insiste en su inocencia