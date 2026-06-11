Susana Díaz exige al PSOE una querella urgente contra Leire: "Es la manera de no aparecer como cómplice, sino como enemiga"

La expresidente de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se ha mostrado bastante tajante ante las últimas informaciones que confirman que la Fiscalía General mantuvo reuniones con Leire Díez. La socialista ha defendido en el programa Por Fin de Onda Cero que "es obligatorio querellarse, no hay otra", instando al PSOE a actuar en los tribunales de manera urgente para despejar cualquier sombra de sospecha.

A su juicio, la formación debe emprender acciones legales de manera tajante "contra todo aquel que haya usurpado el nombre del PSOE o que haya actuado, presuntamente, en nombre del PSOE para cosas que no son lícitas". Considera, por tanto, que esta es "la única manera de no aparecer como cómplice de esto, sino como enemiga".

El Comité Federal debe marcar una línea roja contra la impunidad

Díaz ha apuntado al próximo Comité Federal de la formación como el escenario idóneo para dar un golpe sobre la mesa y aprobar una resolución oficial que active estas querellas. Para la socialista, proteger las siglas frentes a quienes hayan podido utilizarlas de forma fraudulenta, es una línea roja institucional y moral que no se puede esquivar.

También ha marcado distancias con los ataques vertidos desde el Gobierno hacia la judicatura tras la actuación de determinados magistrados: "si tú piensas que un juez ha prevaricado, tienes que demandarlo, tienes que querellarte contra este juez. No podemos generar sombras de dudas, y menos los socialistas, sobre el Estado de Derecho, por mucho que te incomode o te moleste una sentencia o una instrucción", ha advertido.

Por último, ha concluido su intervención en Por Fin recordando que la discrepancia jurídica es legítima, pero que "por encima de todo está el respeto al Estado de Derecho, que es el que nos protege a todos".