caso fiscal general

El Supremo se opone al indulto del exfiscal general García Ortiz al no ver razones de justicia, equidad o utilidad pública

El Tribunal Supremo informa desfavorablemente al indulto del exfiscal general de Estado condenado por revelación de secretos, por la difusión de datos sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

ondacero.es

Madrid |

El entonces fiscal general, Álvaro García Ortiz, a su salida del Tribunal Supremo tras una sesión de su juicio por un delito de revelación de secretos/ EFE/J.J. Guillén
El entonces fiscal general, Álvaro García Ortiz, a su salida del Tribunal Supremo tras una sesión de su juicio por un delito de revelación de secretos | EFE/J.J. Guillén

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en contra de un eventual indulto al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz después de su condena por revelación de secretos, al considerar que no hay razones de justicia, equidad o utilidad pública para que le sea concedido por el Gobierno.

En su informe, el tribunal que juzgó a García Ortiz señala que "los hechos fueron graves, han producido una afectación importante de la institucionalidad del Ministerio Público por la relevancia de su función, como promotor de la justicia, garante de la independencia judicial y del ejercicio de los derechos de los ciudadanos de acuerdo a la legalidad".

Fue el pasado enero cuando el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes comenzó los trámites a raíz de una primera petición de indulto para García Ortiz y emplazó al alto tribunal a que informase sobre esa solicitud al ser el órgano que dictó la sentencia. Este informe es preceptivo, no vinculante.

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