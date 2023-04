Los socios de Sánchez piden un último esfuerzo para pactar con Podemos la reforma del 'Sólo sí es sí'

No era el día ni el momento pero a pocas horas para su debate y aprobación correspondiente, los socios habituales del Gobierno insistían en pedirle al presidente Sánchez que rectifique y "deje de mirar a la derecha" a la hora de reformar la Ley de Garantías de Libertad Sexual, conocida como 'Ley del Sólo sí es sí'.

Peticiones de Unidas Podemos y en Comú Podem

Así se lo han pedido los portavoces de Unidas Podemos en Comú Podem en los pasillos y en la tribuna del Congreso. En palabras de la líder de la formación morada Ione Belarra: "con este Partido Popular nadie se puede pensar que se puede llevar adelante una reforma que defienda los derechos de las mujeres".

No quedaba ahí el ruego político que suena ya desesperado para que el PSOE no se apoye en los votos del PP para reformar esta Ley, porque el presidente del Grupo parlamentario Unidas Podemos En Comú Podem, Jaume Asens, igualmente, pedía "un último golpe de timón progresista y no mire a la derecha sino a la mayoría feminista de la investidura".

Con palabras más cercanas a las de la Ministra de Igualdad y promotora de esta ley, Irene Montero, Sánchez Serna, el portavoz de Unidas Podemos que hace las veces de Pablo Echenique, hoy ausente en el debate, aseguraba que "este gobierno estrecha su futuro cuando se da la mano con el PP y Vox y vuelve al código penal de La Manada".

Mensajes todo ellos dirigidos a la bancada socialista y al presidente Sánchez que estos días debate con el PP la redacción final de la Proposición de Ley y sus enmiendas para la aprobación de la Reforma de la ley, en la sesión del pleno de mañana jueves.

Desde el Ministerio de Igualdad se señala finalmente que este acuerdo PSOE-PP para reformar la Ley de Garantías de Libertad Sexual daña mucho la imagen del gobierno de coalición.