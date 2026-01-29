El socialista Paco Salazar comparecerá en la Comisión Koldo "por haber podido cobrar en efectivo del PSOE"

Los Populares suman y siguen aumentando la lista de comparecientes en la Comisión Koldo. Y ponen el foco esta vez en Paco Salazar, uno de los exdirigentes más controvertidos y señalados en Moncloa y en Ferraz desde que entró en prisión Santos Cerdán, su jefe en la dirección del PSOE.

Para el PP, Salazar debe rendir cuentas ante esta comisión "ya que era uno más del clan del Peugeot y está bajo sospecha por haber podido cobrar en efectivo del PSOE".

A juicio del Partido Popular, Salazar "no es un desconocido para Sánchez: es el quinto miembro del Peugeot. Uno más de su banda junto a Ábalos, Cerdán y Koldo".

Salazar: un hombre de Sánchez desde las Primarias

La Comisión justifica su citación a declarar porque Salazar -al igual que otros implicados en la trama Koldo, como el ex ministro Ábalos- disfrutó de una situación privilegiada para conocer el proceso de Primarias, su situación financiera además de permitirle tener comportamientos intolerables con varias mujeres.

Al respecto, la comisión recuerda las denuncias internas conocidas en el entorno de Moncloa y del PSOE de varias mujeres de su entorno profesional. Algunas de ellas revelaron por canales internos que Salazar les pedía que le mostraran el escote, hacía gestos obscenos o incluso simulaba felaciones, tal y como han señalado las denunciantes.

Susana Sumelzo, también comparecerá en la Comisión Koldo

También comparecerá el viernes 6 de febrero, Susana Sumelzo, Secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, por el caso de las ayudas del Ministerio de Transición Ecológica a Forestalia, una de las empresas registradas por la UCO en busca de contratos públicos y expedientes irregulares en el llamado 'caso SEPI'.