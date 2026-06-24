La sentencia de Ábalos fija el listón para rebajar penas por colaborar con la Justicia: qué exige para premiar a un acusado

La rebaja de condena concedida a Víctor de Aldama ha sido uno de los aspectos más discutidos de la sentencia del caso Koldo. Mientras el Gobierno se ha centrado en si el empresario ha recibido un trato excesivamente beneficioso por su colaboración con la Justicia, la resolución deja una enseñanza jurídica sobre los requisitos que debe cumplir un acusado para beneficiarse de una reducción de pena por confesión o colaboración.

Así lo destaca el abogado penalista José María de Pablo, que considera que la sentencia constituye una "guía muy útil" sobre la valoración de la atenuante de confesión y de la atenuante analógica de colaboración. A su juicio, la resolución delimita "cuándo, por qué y con qué límites se puede rebajar la pena al acusado que confiesa o colabora".

No toda confesión permite una rebaja de condena

Uno de los principales mensajes de la sentencia es que la colaboración no puede interpretarse de forma automática. El hecho de reconocer unos hechos o prestar declaración no implica por sí solo una reducción de la pena.

La resolución recuerda que la atenuante ordinaria de confesión, recogida en el artículo 21.4 del Código Penal, exige que el acusado reconozca los hechos antes de saber que existe un procedimiento dirigido contra él. Ese requisito temporal resulta esencial.

Cuando la confesión llega una vez iniciada la investigación, la atenuante ordinaria deja de ser aplicable. Sin embargo, todavía puede entrar en juego la denominada atenuante analógica de colaboración.

Colaborar tarde no basta

La sentencia también aclara que una colaboración extemporánea no genera automáticamente un beneficio penal.

Según destaca De Pablo, los magistrados recuerdan que la analogía no puede utilizarse para "fabricar" una atenuante incompleta cuando no se cumplen los requisitos de la confesión ordinaria. Por ello, el acusado debe aportar algo más que un reconocimiento tardío de los hechos.

La clave, según la resolución, es la utilidad de esa colaboración para la Justicia.

La relevancia es el requisito decisivo

La sentencia sostiene que la colaboración debe ser útil y relevante para la investigación o para el enjuiciamiento de los hechos.

Entre otras cuestiones, puede consistir en aportar información que ayude a esclarecer el delito, reforzar pruebas ya existentes, facilitar la identificación de otros responsables o contribuir a la persecución de conductas delictivas.

Por el contrario, el Supremo descarta que cualquier aportación marginal pueda justificar una rebaja de condena. La colaboración debe tener una incidencia real sobre el procedimiento.

"No basta colaborar: la colaboración tiene que ser útil y relevante", resume el penalista.

Cuándo se puede obtener una rebaja extraordinaria

El listón es todavía más exigente cuando la defensa solicita una atenuante muy cualificada, la fórmula que permite reducir la pena en dos grados.

En estos casos, la sentencia exige una colaboración especialmente intensa. La Sala habla de una cooperación activa y decisiva para esclarecer los hechos y acreditar la participación de otros implicados.

La diferencia entre una colaboración ordinaria y una muy cualificada no radica únicamente en la existencia de ayuda a la investigación, sino en la intensidad y trascendencia de esa ayuda.

Por qué Aldama obtuvo la atenuante

La sentencia considera que Víctor de Aldama superó ese umbral reforzado.

Según explica De Pablo, el Supremo valora que el empresario aportara información sobre la constitución, la dimensión y el funcionamiento de la organización criminal investigada. También considera relevante que contextualizara pruebas que ya habían sido obtenidas durante la instrucción.

Este último aspecto tiene especial importancia desde el punto de vista probatorio. La declaración de un acusado no basta por sí sola para incriminar a otros implicados, sino que necesita ser corroborada por otros elementos de prueba. La aportación de Aldama ayudó, según la sentencia, a dar contexto y coherencia a pruebas que ya formaban parte del procedimiento.

Además, los magistrados destacan que el empresario admitió su propia participación en los hechos investigados, en lugar de limitarse a señalar la responsabilidad de terceros.

Una rebaja distinta según cada delito

La resolución introduce además un matiz relevante: la colaboración de Aldama no tuvo el mismo efecto sobre todos los delitos por los que fue condenado.

En el caso de la organización criminal y de los cohechos vinculados al funcionamiento de la trama, el Supremo aplicó una reducción de dos grados. En otros delitos, la rebaja se limitó a un grado.

Para De Pablo, esta diferencia demuestra que la Sala analiza de forma individualizada la utilidad de la colaboración respecto de cada conducta delictiva, graduando la intensidad del beneficio penal en función de la ayuda prestada.