El Senado elimina el pago de dietas en efectivo tras la polémica por los sobres del PSOE

La Cámara Alta exigirá a los senadores tener una cuenta corriente a su nómina para abonarles sus retribuciones. Aunque desde el Senado aseguran que estos abonos se han realizado para facilitar la disponibilidad de fondos y de manera transparente, la Mesa ha aprobado que a partir de ahora el pago de dietas a senadores y funcionarios se realice mediante transferencia bancaria.

"Para cada pago se instruye un expediente económico previo, en el que constan todos los elementos relevantes del mismo (destinatario, concepto, días del viaje, cuantía, etc.) y el pago material en metálico es el acto final de dicho expediente", aseguran desde el Senado.

El PP cuenta con mayoría en el Senado y la Mesa ha decidido acabar con los pagos en metálico a los funcionarios y los senadores por los gastos en los viajes de las delegaciones internacionales. Esta decisión llega a raíz de la polémica por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que destapó sobres de dinero para el exministro José Luis Ábalos.

Exigencia de titularidad bancaria

Se ha acordado también la exigencia del certificado de titularidad bancaria para pagarles las retribuciones y un NIF para el pago de subvenciones a los grupos.

Hasta ahora, los pagos por dietas se realizaban en efectivo con el objetivo de "facilitar" a los senadores y funcionarios la disponibilidad de fondos para subvenir los gastos derivados de los desplazamientos oficiales de forma inmediata y siempre antes de que el se efectuara el viaje.