La UCO señala a más pagos en efectivo de Koldo para encuentros privados de Ábalos

La Guardia Civil tiene ya preparado un nuevo informe sobre el exministro José Luis Ábalos que tiene previsto entregar al juez. En este caso, los detalles del informe de la UCO tienen que ver con la vida íntima del exsecretario de organización del PSOE. Son sobre todo pagos de transportes que abonaba su exasesor Koldo García a favor de mujeres que tuvieron encuentros de carácter personal, dice la UCO, con Ábalos.

La nueva carpeta está elaborada a partir de conversaciones de WhatsApp entre Ábalos y Koldo García sobre pagos en efectivo que el exasesor y su mujer le hacía al entonces ministro de Transportes para encuentros privados. En el informe de la UCO se habla expresamente de gastos relacionados con billetes de transporte o reservas de hotel sufragados por Koldo a favor de personas que mantuvieron encuentros de carácter personal con Ábalos, pero que como afectan a la vida íntima del investigado entienden que se deben abordar en un oficio aparte.

Se refiere en concreto a tres mujeres a las que se pagaban los desplazamientos a destinos como Málaga, Sevilla, Almería, Bilbao, Barcelona Madrid o Teruel que coincide con la estancia en el Parador de esta ciudad, en septiembre de 2020 en la que el Gobierno siempre ha negado que se celebrara ninguna fiesta con prostitutas.

Lo negó en su día la ministra portavoz Pilar Alegría que en aquella fecha se alojó en ese parador en su condición delegada del Gobierno en Aragón. Ayer, en plena coordinación de argumentarios con el portavoz en el Congreso Patxi López restaron importancia al informe de la UCO y a los pagos en efectivo del partido.