Sánchez se compromete a que España alcance el 2% del PIB en defensa en 2025 sin subir impuestos

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha expuesto en una comparecencia tras el Consejo de Ministros de que se trata el Plan de Rearme, cuyo foco se encuentra en el desarrollo tecnológico y defensivo de España, para poder conseguir en este año 2025 llegar al objetivo del 2% del Producto Interior Bruto (PIB) impuesto por la OTAN.

"Hoy comparezco para comunicarles que tras semanas de intenso trabajo el plan ha pasado por el Consejo de Ministros y mañana será remitido a Bruselas para que sus fundamentos técnicos y presupuestarios sean evaluados por la UE y la OTAN", expuso el líder del PSOE.

El proyecto se divide en tres grandes metas que según el máximo mandatario colocarán a España en el centro de Europa como una de las naciones más importantes, y a la vez ayudar al país a crecer económica y tecnológicamente en el proceso.

1- Garantizar la seguridad de Europa, España y los ciudadanos

Ante el contexto geopolítico y tecnológico en plena ebullición actual, Sánchez considera que España debe modernizarse debido a que "los enemigos de Europa no solo usan tanques y misiles", si no también drones no pilotados, fuerzas paramilitares o ciberataques. Considera que estas amenazas no pueden ser ignoradas y por ello es imprescindible preparase para hacerles frente.

"Se trata de reforzar la seguridad europea, desarrollar nuestras capacidades humanas y técnicas necesarias para defendernos de ellas, y este plan nos ayudará a cumplirlo en un tiempo récord", declara.

2- Consolidar a España como un miembro central y fiable de la UE y de la OTAN

Sánchez defiende que en estos tiempos "Europa es la esperanza y la certeza", y que es evidente que "solo Europa va a saber proteger a Europa" y que España va a contribuir a mejorar la defensa continental.

"El neoimperialismo de Putin no solo trata de negar el derecho a existir de Ucrania como nación, si no que además constituye una amenaza para la seguridad europea. Todos los Estados Miembros formamos parte de la misma comunidad, y por tanto la seguridad y estabilidad de Ucrania y el este europeo los nórdicos son también la seguridad y estabilidad de España. Ucrania resiste, Europa responde y España cumple, denota.

El jefe del Ejecutivo opina que como potencia europea y como sociedad europeísta España no se va a quedar fuera, si no que estará en el centro con la misma relevancia que otros grandes economías y otros grandes estados miembros. Para ello denota que es imprescindible que se cumpla con los objetivos de inversión que exigen los socios y que España.

"Con el plan que hoy presentamos España cumplirá este año con el 2% del PIB de su presupuesto en seguridad y en defensa. Para ello tendremos que hacer una inversión y esfuerzo importantes" dice.

3- 10.470 millones de euros para invertir en el desarrollo y defensa de España

En pos de conseguir que Europa y España ganen en la autonomía estratégica Sánchez defiende que para poder consolidar el excelente estado de la economía española y además acelerar a modernización de nuestro tejido productivo España debe aplicar una estategia para crecer en defensa y en desarrollo.

El plan que supondrá una inversión de 10. 470 millones de euros, lo que supondría que España llegaría a esos 33 123 millones que forman el 2%, y se divide en 5 pilares: m