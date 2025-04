Sánchez reconoce su cambio de opinión en materia de defensa: "Mis valores no han cambiado, es el mundo el que lo ha hecho"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido después del Consejo de ministros para explicar el plan de rearme aprobado por su Ejecutivo para cumplir con el objetivo del 2% del gasto en defensa en 2025.

Concretamente ha anunciado una inversión adicional de 10.471 millones de euros para seguridad y defensa para llegar a dicho objetivo este año, una meta que el Ejecutivo había propuesto alcanzar en 2029.

Sánchez ha ha asegurado que el objetivo del llamado plan nacional para el desarrollo de la tecnología e industria de seguridad y defensa española, que remitirá a Bruselas para que sea evaluado por la UE y por la OTAN, es garantizar la seguridad del país y "consolidar a España como un miembro "central y fiable".

El jefe del Ejecutivo ha defendido la necesidad de este plan "en un contexto geopolítico y económico en plena ebullición" y, tras explicar en detalle cómo se llevará a cabo, ha hecho una reflexión personal en la que ha reconocido su cambio de opinión en esta materia.

"Si me hubieran preguntado hace años sobre las prioridades de inversión de mi gobierno en seguridad y en defensa", ha explicado Sánchez, "es evidente que mi respuesta habría sido distinta, pero eso no es porque nuestros valores y objetivos hayan cambiado, es porque el mundo lo ha hecho". "Ese mundo de ayer ya no existe", ha zanjado.