Sánchez bromea con la petición de Page de adelanto electoral: "Es consciente de que voy a tener una mayoría parlamentaria para gobernar más tranquilo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado de forma tajante un adelanto electoral. Así lo anunciaba en una rueda de prensa ofrecida tras mantener una audiencia con el Papa León XIV en el Vaticano, en la que ha respondido tanto a la oposición como a las presiones internas de su partido. El Ejecutivo ha asegurado que lo que a España le conviene es "estabilidad y no el estancamiento que supondría abrir las urnas". "Si la Constitución dice que son cuatro años la duración de una legislatura, pues son cuatro años", ha sostenido el Presidente.

Sánchez ha aprovechado para ironizar sobre las palabras del presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en las que sugería un adelanto de las elecciones. "Me permitirá la broma, ¿no? Hay algún compañero que evidentemente lo que me pide es adelantar las elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayoría parlamentaria en el Gobierno y en el Congreso para poder gobernar de manera mucho más tranquila", ha afirmado el Presidente refiriéndose, claramente, al líder manchego.

Pese al tono jocoso, el líder socialista ha querido marcar distancias con las críticas de su "compañero" argumentando que este adelanto electoral respondería a un movimiento táctico. "Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas", ha asegurado Pedro Sánchez desgranando el escenario geopolítico actual marcado, sobre todo, por guerras. En este sentido, el Presidente ha defendido con éxito sus políticas de transición ecológica frente a la alternativa de derechas. Por otro lado, el Ejecutivo, refiriéndose a los fondos europeos -que terminan en diciembre de 2026- ha declarado que hay hitos "que exigen de constancia y no de meter al país en una parálisis que no se sabe si nos va a permitir culminar con éxito esa gestión".

El análisis de Page en Onda Cero: "La gente está muy desazonada y muy rota"

La respuesta de Sánchez desde el plano internacional llega justo después de que Emiliano García-Page hablase de los cimientos del PSOE en el programa La Brújula de Onda Cero presentado por Rafa Latorre. El presidente de Castilla-La Mancha no ocultó su preocupación ante la decadencia de la formación debido a la reciente imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el "delicado" momento en el que se encuentra el partido. "Hay muchos más motivos en contra de los que he conocido a lo largo de toda mi carrera política", ha afirmado el presidente manchego. Page además recordó su condición de jurista para alejarse de las teorías de conspiración de algunos políticos y ha abalado también al sistema judicial porque "le cuesta mucho [al sistema judicial] meter en prisión a culpables".

Durante la entrevista, el líder manchego cargó también contra la dependencia del Gobierno central de los partidos independentistas, tildando de "grave error" que las decisiones del Estado queden en manos de "minorías muy minoritarias desde fuera de España", en una referencia clara hacia Carles Puigdemont.

Debido a su postura con la gestión interna del partido socialista, Page se referencia a sí mismo como una "minoría" por sus posiciones contrarias a lo largo de la legislatura. Incluso, el líder manchego dejó en el aire a Rafa Latorre su candidatura a la reelección para la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al considerar que la política actual "se ha vuelto muy vil y las familias lo pagan".