Sánchez anuncia cómo será el reparto del fondo no reembolsable que se aprobará el 16 de junio

Pedro Sánchez ha abordado en la videoconferencia con los mandatarios autonómicos la crisis por el coronavirus y las medidas para abordarla a pocas horas de que la mitad de la población española pase a la fase 3, donde los presidentes autonómicos asumirán el liderazgo de la desescalada y podrán decidir cuándo pasan a la nueva normalidad. "Serán las CCAA las que en Fase 3 tendrán que pedir al Gobierno el levantamiento del estado de alarma", ha indicado el presidente Sánchez.

Muchas comunidades ya han anunciado que a partir de este lunes 8 de junio, permitirán la movilidad entre provincias. Es el caso del País Vasco, Andalucía y Galicia. Extremadura, por su parte, ha decidido esperar más y retrasar la movilidad entre Cáceres y Badajoz al día 15 de junio.

Sobre la mesa han estado también los detalles del borrador del Real Decreto que el Gobierno tiene previsto aprobar el próximo martes sobre las medidas que regularán la nueva normalidad una vez que finalice el estado de alarma el próximo 21 de junio. Una de ellas será la obligatoriedad de usar mascarillas en espacios públicos y cerrados bajo multa de hasta 100 euros para quien lo incumpla.

Cambios en el reparto del fondo no reembolsable

El presidente del Gobierno ha comunicado a los líderes autonómicos cambios en los criterios para el reparto del fondo de 16.000 millones no reembolsables incluyendo un fondo para Educación y otro para movilidad. El fondo se aprobará el próximo 16 de junio y el reparto de un primer tramo de 6.000 millones comenzará este mes.

Sánchez les ha informado que 9.000 millones se destinarían a gastos sanitarios; 2.000 millones para un fondo de Educación y otros 5.000 millones serían para compensar la caída de ingresos por el parón económico. De estos últimos, 800 millones irían a compensar la disminución de la facturación de los servicios de transporte, como metro, cercanías o autobuses interurbanos. "Se trata del mayor desembolso jamás realizado a las CCAA al margen del sistema de financiación autonómico", ha aseverado Sánchez.

El jefe del Ejecutivo central ha remarcado que las reuniones con los presidentes suponen "el mayor número de Conferencias celebradas en la historia de la democracia reciente" y ha añadido que, a pesar de que no han sido "una balsa de aceite y no han faltado tensiones, hemos comprobado que podemos trabajar juntos. A veces esto significa coincidir, otras discrepar, pero siempre dialogar". Además, el presidente del Gobierno ha anunciado que convocará una reunión presencial de la Conferencia de Presidentes cuando todas las autonomías terminen las fases de la desescalada, cuando se inicie lo que el Ejecutivo denomina la nueva normalidad, con el objetivo de abordar medidas de reconstrucción económica y social para el país.

El presidente del Gobierno ha vuelto ha insistir en que "la cogobernanza ha sido eficaz, ha funcionado y ahí están los números". "En pocas semanas nos tocará movernos en una realidad distinta", ha continuado y en consecuencia "desparecen las medidas excepcionales". A pesar de ello, Sánchez ha recordado que "mientras el virus siga amenazando, la vida no será como antes".

Sánchez también ha advertido del peligro de una "segunda oleada del virus", tal y como ha avisado la OMS, y por ello ha insistido en la necesidad de seguir tomando medidas de seguridad una vez que finalice el estado de alarma. En este sentido ha explicado cómo van a ser esas medidas con carácter general, ya que los detalles se conocerán una vez que se apruebe el Real Decreto ley.

Mascarillas obligatorias en la nueva normalidad

Entre las novedades de la 'nueva normalidad' se encuentra el uso obligatorio de las mascarillas, en las personas de seis años en adelante siempre que no se pueda garantizar el mantenimiento de distancia de seguridad. Esta norma se aplicará también en transporte público y no se aplicará a aquellas personas con problemas respiratorios. El documento que el Ejecutivo aprobará el martes recogerá también medidas organizativas de prevención e higiene para establecimientos de trabajo, centros docentes, centros sanitarios, comercios, medios de transporte público o instalaciones deportivas, entre otros, "para evitar la coincidencia masivas de personas".

La nueva orden incluirá también medidas sobre medicamentos y productos sanitarios, que, según ha asegurado Sánchez, "garantizarán el abastecimiento de medicamentos esenciales". Además, está previsto que la Agencia Española de Medicamentos pueda otorgar "licencias excepcionales" para la fabricación de mascarillas y otros equipos de protección.

Asimismo, Sánchez ha destacado que el documento establecerá la obligación a las autoridades de salud pública competentes de facilitar "todos los datos necesarios" para el seguimiento de los casos de Covid-19 y "conocer de manera inmediata los casos y los rebrotes": "A todo caso sospechoso se le realizará una prueba diagnóstica por PCR u otra técnica tan pronto como sea posible", ha subrayado el presidente del Gobierno, destacando que las comunidades autónomas "deberán garantizar la capacidad de responder ante posibles rebrotes a través de la elaboración de planes de contingencia ante el virus".

255.000 personas recibirán el IMV el 26 de junio

Por último, Pedro Sánchez también se ha referido al Ingreso Mínimo Vital (IMV) en su comparecencia, y ha anunciado que el próximo 26 de junio, "255.000 personas" recibirán esta prestación. "El próximo 26 junio, 255.000 ciudadanos recibirán el Ingreso Mínimo Vital en sus cuentas bancarias, esto representa que 75.000 hogares desde junio se van a ver beneficiadas de oficio de esta medida, y más de la mitad de los beneficiarios de oficio van a ser menores", ha señalado.

El Gobierno estima que este ingreso llegará a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas, de las que un 30% son menores. Por eso, Sánchez ha justificado la aprobación de esta medida en que servirá para la "lucha contra la pobreza infantil". Sánchez también ha informado de que solo en una semana, la web dedicada al IMV que se aprobó el pasado viernes 29 de mayo en Consejo de Ministros, se han recibido 21 millones de visitas, en las que se han hecho 3,5 millones de simulaciones de las prestaciones, "cifras que si visualizan algo, es el enorme impacto en la sociedad española, un impacto positivo".