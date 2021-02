Salvador Illa responde a Pablo Iglesias: "No suscribo sus palabras"

El ex ministro de Sanidad y candidato del PSC a la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, a defendido este martes que España es un país democrático de pleno derecho después de que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ironizase a través de su cuenta de twitter sobre la existencia de la "normalidad democrática" a raíz de las informaciones publicadas sobre la supuesta mediación que ejerció el actual consejero de Justicia de Madrid, Enrique López, entre el abogado del PP y el extesorero Luis Bárcenas.

Illa ha recordado durante una entrevista en TVE que según el último ranking publicado por 'The Economist', "España es una de las 23 democracias mejores y más maduras" dentro del estudio realizado a 164 países. Y aunque el ex ministro insiste en que sí que existe "espacio de mejora", no suscribe las palabras del vicepresidente Iglesias.

Gabriel Rufián

Por el contrario, Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, considera "positivo" que el líder de Unidas Podemos verbalice que "España tiene enormes carencias democráticas", ya que, en su opinión, se trata de una "obviedad". Declara que "es positivo que haya un vicepresidente que diga obviedades, aunque sean terribles"

Además, el catalán cree que con estas declaraciones Pablo Iglesias ha constatado lo que Amnistía Internacional y otros organismos pro Derechos Humanos vienen señalando sobre España "de forma continuada".

A pesar de todo, el portavoz de ERC comenta que España es un país democrático aunque con "enormes carencias democráticas". Una prueba de ello, serían los casos de los "presos políticos" de Cataluña y del rapero Pablo Hasel. Rufián concluye exponiendo que "da igual si eres independentista, andalucista o medio pensionista... si eres demócrata, esto te tiene que avergonzar".