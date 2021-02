Pablo Iglesias insiste en que "no hay normalidad democrática" atacando a un consejero del Gobierno de Ayuso

Pablo Iglesias se ha hecho eco en su cuenta de Twitter de las informaciones que señalan al consejero de Justicia de Madrid, Enrique López, como mediador entre el abogado del PP y el extesorero Luis Bárcenas. Asimismo, ha afirmado que López es también el "negociador" del presidente del PP, Pablo Casado, para la renovación del CGPJ, y que rechaza cualquier tipo de pacto que implique a Unidas Podemos.

Las informaciones apuntan a López como mediador del PP con Bárcenas

En su mensaje de Twitter, Iglesias se ha referido a la información que ha adelantado el diario El Mundo sobre que López -entonces juez de la Audiencia Nacional- puso en contacto al abogado del PP en la causa por la 'caja b' del partido, Jesús Santos, con un empresario, Agustín D., que hizo de enlace con el ex tesorero Luis Bárcenas. Este diario apunta a la celebración de una docena de encuentros entre ambos desde finales de 2017 y 2019.

Por ello, en su tuit, Iglesias ha afirmado que López, al que define como "juez/político", fue "apartado" en 2015 del 'caso Bárcenas" por "cercanía al PP". Además, ha subrayado que condenó a tres años y medio de prisión al rapero Valtònyc, por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.

Por otro lado, ha aludido a la vertiente política de López como consejero de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y "negociador de Casado" para la renovación del órgano de gobierno de los jueces. "Normalidad democrática", ha zanjado Iglesias.

Enrique López niega haber negociado con Bárcenas

El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y secretario de Justicia de la Junta Directiva del PP ha negado haber negociado con Bárcenas, pero sí ha admitido que puso en contacto a un empresario con el abogado del PP, Jesús Santos, según han confirmado a EFE fuentes de su entorno.

Según publica El Mundo, el enlace de Bárcenas era un empresario que se puso en contacto con López y con el letrado del partido para intentar ayudar al extesorero frente al 'caso Gürtel', que ha desembocado en su ingreso en prisión y en el de su esposa, Rosalía Iglesias.

El entorno de López sí ha confirmado que el exmagistrado puso en contacto al abogado con el empresario amigo de Bárcenas, pero ha negado la negociación con el extesorero. Ha afirmado que únicamente se limitó a "presentar a dos conocidos" en 2017, cuando aún era juez, pero que no hizo "nada más".

Antes de entrar en política, López fue apartado por la Audiencia Nacional del 'caso Bárcenas' y del 'caso Gürtel' junto a Concepción Espejel, después de que las acusaciones pidiesen su recusación por su afinidad al PP, que le había propuesto para varios puestos.

Iglesias acusa a la derecha de atacar más a Podemos porque están cambiando las cosas

También en su cuenta de Twitter, el vicepresidente segundo ha recuperado unas declaraciones que hizo en el diario Ara acusando a los brazos mediáticos de la derecha y a los poderes económicos de atacar mucho más a Unidas Podemos que al PSOE porque saben "que muchos avances que se han dado y se darán" han sido gracias a la formación morada.

"Creo que si nosotros no estuviéramos en el Gobierno o si nos perjudicara estar en él, la agresividad de la que somos objeto por parte de algunos poderes mediáticos del Estado no sería la que es. Vivimos una situación en la que es muy llamativo que en España los medios de la derecha ataquen más al socio minoritario del Gobierno que al socio mayoritario, eso es por algo, porque nuestra presencia se nota y está cambiando las cosas", ha asegurado, para después añadir: "Creo que la gente reconoce que el hecho de que nosotros estemos en el Gobierno se nota y creo que la mejor prueba es esa agresividad de los brazos mediáticos del poder sobre nosotros que creo que sorprende a gente que no nos es afín y que dicen que nos atacan porque cambiamos cosas".