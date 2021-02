Pablo Iglesias da la razón a Rusia y afirma que "no hay plena normalidad política y democrática en España"

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado este lunes que "no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España", por la existencia de líderes independentistas "en las cárceles y en el exilio".

Después de haber participado este sábado en un acto electoral junto a la candidata de En Comú Podem a la Generalitat, Jéssica Albiach, Iglesias ha aludido a las palabras del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, que el pasado viernes comparó el encarcelamiento del líder opositor ruso, Alexéi Navalni, con la situación de los presos del procés.

"No hay una situación de plena normalidad política y democrática"

Como vicepresidente español reconoce que "no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes políticos de los dos partidos que gobiernan Cataluña están uno en la cárcel y el otro en Bruselas", ha afirmado en declaraciones al Diario Ara, en referencia a Oriol Junqueras y Carles Puigdemont.

Según Iglesias, "en una situación de normalidad democrática, los conflictos políticos se gestionan democráticamente" y "cuando tienen que intervenir la autoridad judicial o las fuerzas y cuerpos de seguridad" significa que ha habido "un fracaso de la política".

"¿Cómo va a haber normalidad democrática en nuestro país si un conflicto político ha dejado de poder gestionarse por vías políticas y ha acabado gestionándose por vías policiales o judiciales? Claro que eso es algo problemático y a ningún demócrata nos puede gustar", ha subrayado Iglesias, que ha señalado que "las autoridades belgas y alemanas no han considerado que procediera" extraditar a Puigdemont. "Estas personas no han puesto bombas, no han disparado a nadie", ha remarcado Iglesias, refiriéndose a los presos del procés, por lo que a su juicio "es evidente que hay una situación de excepcionalidad" que "daña a la democracia" española.

Los gastos del rey emérito en Emiratos Árabes Unidos

Preguntado por si entiende que el Gobierno pague gastos del rey emérito en Emiratos Árabes Unidos, ha reconocido que es algo que le produce "muchísima vergüenza". "Si en lugar de tener 35 diputados tuviéramos unos cuantos más, la situación sería diferente. A ningún demócrata le puede parecer aceptable que el dinero de los ciudadanos pueda servir para prolongar situaciones de privilegios que casi nadie entiende", ha añadido.

Tras destacar que PSOE y PSC "son monárquicos", y Unidas Podemos y los comunes son "republicanos", Iglesias ha admitido: "Estar en un Gobierno de coalición implica que hay cosas que hacemos como Gobierno que no me gustan, es evidente y es bueno naturalizarlo".