El Norte de Lucas: "Busca provocar Iglesias cuando vuelve a hablar de la anormalidad democrática de España"

Juan Ramón Lucas afea que el vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias vuelva a cuestionar la democracia en España. Iglesias, en una entrevista en el diario Ara, ha asegurado "no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes políticos de los dos partidos que gobiernan Cataluña están uno en la cárcel y el otro en Bruselas".

Estas declaraciones del vicepresidente contradicen a las de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, quien declaró el pasado viernes que España es "una democracia plena" y que en nuestro país "no hay presos políticos; hay políticos presos".

La ministra respondió así a su homologo ruso Serguéi Lavrov, que comparó el encarcelamiento de Alexéi Navalni con la situación de los presos del procés.

"¿Es ilegal defender las ideas de los políticos presos? No...Sus compañeros, esos partidos cuyos líderes lamenta que estén encarcelados, como si lo fueran por sus ideas, son los que le mantienen a él en el poder", señala Juan Ramón Lucas.

"Busca provocar Iglesias cuando vuelve a hablar de la "anormalidad democrática de España", pero es que hay cosas que no se pueden dejar pasar. ¿Gracias a quién está Iglesias en el gobierno?", le recrimina Lucas, y añade que "lo normal es juzgar y condenar a quien viola la ley. Lo anormal sería no hacerlo."

"Pablo Iglesias se pasa la vida quejándose de que no tiene poder, de que no le dejan hacer y además no hay democracia...Lo normal sería que alguien así no estuviera en este Gobierno. Si tan mal estás, tan poco te gusta y no puedes cambiarlo: ¿qué haces todavía allí?", termina Lucas.