El Norte de Lucas: Illa en la diana catalana y la cárcel rusa

Seguimos bajando la incidencia pero el contrapunto es que la veloz variante británica puede ser más grave y letal de lo que se pensaba, ya están en catorce comunidades. Madrid ha hecho pública la detección de la primera variante brasileña en un paciente que aterrizó procedente de Brasil con una PCR negativa. Además hemos conocido más detalles sobre la vacuna de Astrazeneca. En España no se va a poner la vacuna de Astrazenaca a mayores de 55 ni menores de 18. Reservas y precauciones

Salvador Illa en la diana

El ex ministro Illa sigue en el centro de la diana de la campaña electoral catalana. "No podemos cambiar el tripartito de Montilla por el tripartito de Illa", dice Inés Arrimadas. Y todo, en medio de una oleada de peticiones para ser eximidos de las juntas electorales. Ya hay casi 22.000 alegaciones de catalanes para no estar en las mesas electorales. Aumentan 2000 por día. Las juntas electorales de cada zona son las que tienen tomar decisiones, pero dice Lucas "si vemos el ritmo de peticiones esto empieza a preocupar"

Doble rasero ruso

El representante de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, está en Rusia, y allí ha expresado a su petición al ministro Lavrov para que liberaren al dirigente opositor ruso Navalni y expliquen con detalle el envenenamiento que sufrió. Respuesta del Ministro de Exteriores ruso comparando esa situación con la de los políticos presos del procés. Dice Lucas que valdría una palabra para responderle, Grozni, la capital chechena. Y otro ejemplo, señala que Rufián si hiciera lo mismo que en España en Rusia, estaría preso.