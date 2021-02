El Norte de Lucas: El CIS flash, el perdón de Marlaska y los supercontagiadores

En estos tiempos de dialéctica fugaz, de debates todo a cien en cuatro líneas de twitter, de supremacía del influencer de la banalidad, la sociología oficial y sanchista se ajusta a los pesos y medidas de la levedad moderna, y se saca hoy de la manga un engendró electoral llamado CIS flash que no son interjecciones, si no la supuesta definición de una encuesta rápida para animar la campaña catalana. Claro, viniendo de donde viene, asegura Lucas, este CIS flash, contracción de la sociología Tezanos, se puede imaginar el resultado: El PSC el más votado, cae Esquerra y sube Junts per Cat, "se parece bastante a una entrada en campaña del centro de investigaciones sociológicas", sentencia Juan Ramón

El tweet de Marlaska

Recuerda Juan Ramón Lucas en su Norte, el tweet del Ministerio del Interior, aquel en el que se destacaba la labor de Salvador Illa, por el que hoy ha pedido perdón Marlaska. La propia cuenta del Ministerio ya pidió disculpas en un tweet. Pero ahora queda claro que se vulneró el principio de neutralidad política, y es un toque de atención

Las UCIs siguen con una enorme presión

"Vamos a tratar de que las UCIs no colapsen hasta llegar al pico", asegura Fernando Simón. El problema de la tercera ola ha podido estar en los supercontagiadores, así lo afirma un estudio que conoceremos en La Brújula. La vacuna nos protege de la enfermedad pero no sabemos sí nos protege de la transmisión.

Hoy Día Mundial contra el Cáncer

Día Mundial contra el Cáncer. Retraso en los diagnósticos, durante la pandemia uno de cada cinco casos no fue diagnosticado o fue diagnosticado tarde. Además hay una falta de asistencia a los que que ya padecían la enfermedad, algo que se nota en el momento actual y en los tratamientos de los próximos años.

Problemas en las familias

La pandemia ha dejado a muchas familias en una situación límite. Escuchamos un testimonio. "Hay que hacer una elección entre pagar las facturas o comer". Muchas familias no saben qué va a ser de ellos, y no pueden hacerse cargo de sus hipotecas