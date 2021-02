Tertulia: ¿Qué busca Iglesias cuestionando el sistema democrático?

En el tiempo de tertulia, debatimos sobre la primera sesión del juicio sobre la Caja B del Partido Popular en la que la defensa de Bárcenas ha planteado al tribunal someterse a un careo con Mariano Rajoy si considera contradictorio su testimonio.

Asimismo, este lunes, en la entrevista que Carlos Alsina le ha hecho a Pablo Casado, el presidente del PP ha asegurado que el partido del que habla Bárcenas "ya no existe porque no hay ningún implicado en la actual dirección". Casado insiste en desvincularse del pasado, no tan lejano, del PP, pero: ¿debe asumir alguna responsabilidad?

Además, analizamos las declaraciones del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en las que vuelve a cuestionar el sistema democrático diciendo que en España no hay una "situación de normalidad plena política y democrática", en referencia a los políticos presos del procés y contradiciendo a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya que hace unos días aseguró que en España "no hay presos políticos". ¿Qué busca Iglesias insistiendo en que existe una anormalidad democrática?