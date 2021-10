Salen a la luz los verdaderos motivos del viaje de Delcy Rodríguez a España

El diario ABC ha dado a conocer los verdaderos motivos del viaje de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, un año y diez meses después del conocido como 'Delcygate', el polémico aterrizaje de la número dos de Nicolás Maduro en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde se reunió con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Las principales críticas a este suceso fueron porque Rodríguez tiene la entrada prohibida al territorio Schengen, aunque finalmente el juez archivó el caso al considerar que la vicepresidenta no salió de la zona de tránsito.

Sin embargo, el periódico ha dado a conocer qué es lo que realmente pretendía hacer Delcy Rodríguez en el país. Al parecer, la vicepresidenta no sabía que no podía entrar en el espacio comunitario, por lo que reaccionó con gran extrañeza cuando fue informada de que no podía salir del aeropuerto. La número dos de Maduro aseguró que era iba "invitada por el presidente Zapatero", con el que se iba a reunir, según han confirmado fuentes socialistas.

Tenía una cita médica y quería irse de compras por el barrio de Salamanca

Al parecer, Rodríguez tenía previsto en su agenda, además de reunirse con el ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, acudir a un médico de una clínica de Madrid que le habían recomendado y, de paso, aprovechar para irse de compras por el barrio de Salamanca. Asimismo, la vicepresidenta también había reservado una habitación de hotel al que pretendía acudir nada más aterrizar su avión, unos minutos después de la medianoche.

Objetivos que la número dos de Maduro no pudo conseguir, ya que en 2018 la Unión Europea la incluyó a ella y a otros 25 dirigentes del Gobierno venezolano en la lista de personas que tienen prohibido acceder al espacio Schengen y les congelaron sus activos en el suelo comunitario. Por ello, el Gobierno de Pedro Sánchez, conocedor de que sería ilegal que Rodríguez realizase esta visita a la capital madrileña, envió a Ábalos al aeropuerto, tras descartar a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González-Laya. Según han indicado fuentes socialistas a ABC "obviamente, sólo el presidente podía enviar al ministro de Transportes a frenar a la vicepresidenta de Venezuela".

En mitad de la polémica Zapatero viajó a Caracas donde se reunió con Delcy Rodríguez y con el presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. El presidente venezolano apuntó a través de su cuenta de Twitter: "Grato encuentro con José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España. Agradezco en nombre de todo el pueblo venezolano su firme disposición a abrir los caminos para el diálogo y el entendimiento franco entre los distintos sectores de nuestra patria".

Aunque se desconoce si Zapatero había informado al Gobierno de Sánchez de su intención de reunirse con Rodríguez en España, cabe recordar que días después de viajar a Venezuela, el expresidente socialista salió en defensa de Ábalos. Según Zapatero, el ministro había dado "muchísimas explicaciones, más que suficientes" y aprovechó para cargar contra la oposición "me resulta insólito a la vez que tranquilizador que la oposición haga de Venezuela un tema de oposición, casi el primero en estos momentos", dijo y añadió "es el surrealismo máximo, la política no se puede convertir en surrealismo. El surrealismo máximo es ver si estaba en el aire, ¿suspendida? ¿Dónde vamos a llegar? Llegó al aeropuerto como otras personas que no pueden entrar, y no entró. Se cumplieron las normas, más allá de lo que pensemos algunos de las normas".