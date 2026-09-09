Rufián pone en duda que Pedro Sánchez llegue a 2027: "No me salen los números"

En su última intervención, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a no obviar el hecho de que las encuestas pronostican que PP y Vox pueden sumar una mayoría absoluta de más de 200 escaños en las próximas elecciones generales. El catalán ha puesto sobre la mesa la viabilidad de la actual legislatura y ha alertado de la posibilidad de que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal lleguen al poder, avisando de la amenaza de una "involución" en derechos y libertades -sobre todo, en palabras de Rufián, libertades autonómicas-. Ante esto, el presidente Sánchez ha respondido en el Congreso que la vía ahora mismo es "hacer camino al andar".

Este cruce de respuestas ha dejado una preocupación clara por parte del líder de ERC; una preocupación que ha compartido el presidente del Gobierno pero que, aún así, ha hecho oídos sordos para autoelogiar la gestión de su propio Gabinete destacando la inversión de 7.000 millones de euros para la construcción de vivienda protegida. No obstante, Rufián, ante la respuesta en materia de vivienda del presidente, asunto que no está directamente relacionado con la pregunta del catalán, le ha reprochado que se haya presentado el proyecto 'Casa 47': "Y, ¿ustedes qué hacen? ¿Presentar una web con 600 viviendas en alquiler?". Con todo esto, el líder catalán ha recriminado que la gente se juegue sus condiciones de vida ante la posible llegada de la derecha al poder.

La advertencia de ERC sobre los escaños de PP y Vox

En su turno, Rufián ha comentado las consecuencias que, según él, tendría un Ejecutivo liderado por Feijóo y Abascal con más de 200 diputados en el Congreso que es lo que dicen, como ha comentado Rufián, las encuestas. El portavoz de ERC ha asegurado que con esa mayoría de la derecha, no dudarán en cargarse el sistema público de pensiones, las prestaciones sociales, la educación y la sanidad pública.

Por otro lado, Rufián ha avisado que una victoria de la derecha y de la ultraderecha supondría la 'destrucción' de las competencias autonómicas y el fin de la pluralidad territorial. "Si pueden, si llegan a 210 escaños, jamás habrá una representación política de Cataluña, Euskadi y Galicia en el Congreso", ha dado por hecho Rufián.

"Un frente de izquierdas a la izquierda del PSOE"

Al margen de su intervención en el Congreso, en declaraciones a los medios, el diputado catalán ha defendido su propuesta de crear "un frente de izquierdas a la izquierda del PSOE" con motivo de frenar a la derecha. Rufián se ha catalogado como "muy cabezón" en la necesidad de crear un espacio que ahora mismo está "huérfano", una decisión que tomó hace dos años para hacer frente a PP y Vox. No obstante, cabe recordar que la dirección de ERC no comparte esta idea de su portavoz en el Congreso. Y, además, el líder del partido, Oriol Junqueras, siempre apunta que quiere que Rufián sea el cabeza de lista de su formación para las próximas elecciones generales.