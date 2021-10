Rufián critica a Unidas Podemos por no contar con ERC en el acuerdo de los alquileres

LEER MÁS PSOE y Podemos cierran un acuerdo para aprobar los presupuestos y la ley de vivienda

Gabriel Rufián ha mostrado su indignación con Unidas Podemos al no contar con su partido en el acuerdo con PSOE para la Ley de Vivienda. A través de su cuenta personal de Twitter, el portavoz de ERC ha acusado a Podemos de sobreactuar e ignorar "a quienes le acompañan en esa presión".

El Gobierno anunciaba este martes el acuerdo alcanzado con el partido de coalición para aprobar los presupuestos generales del Estado de 2022 y la Ley de Vivienda. Los socialistas han cedido antes las presiones e intervendrán los precios de los alquileres para los grandes (de más de diez viviendas) y pequeños propietarios con un tope que no han concretado, además de otras medidas que tampoco han detallado.

Rufián se enteró del pacto por la prensa durante su comparecía previa a la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados y se desmarcaba del que creía su socio de estrategia. Unidas Podemos, ERC y EH Bildu formaban un frente de presión en la cuestión de vivienda, y este acuerdo unilateral por parte de la formación morada ha sido visto como un gesto traidor. "A veces, los compañeros de UP se creen que somos los hermanos pequeños y vamos a ir siempre detrás", señalaba el portavoz de ERC indignado en la rueda de prensa. Rufián advertía al partido de coalición que no diera por sentado el apoyo de Esquerra tan rápido: "Que nadie cuente con el voto de ERC porque no siempre es suficiente".

Rufián no añadió más sobre el tema por la falta de información al respecto. El portavoz de ESC desconocía que la reunión prevista esta mañana entre UP y PSOE se centraba en la reforma del alquiler y de los Presupuestos. Más tarde, en su cuenta de Twitter, escribió con cierto enojo: "Que UP celebre las concesiones que consigue tras presionar al PSOE está muy bien. Que lo haga sobreactuando como lo hace e ignorando a quienes le acompañan en esa presión, ya no tanto".