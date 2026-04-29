Rubén Amón considera garantizada la "superviviencia" del sanchismo: "Ha durado tres años, ¿por qué no va durar otro más?"

La derrota en el Congreso de la votación del decreto de vivienda y el plante del PNV al PSOE debido a una imagen hecha con IA de Aitor Pradales saltando a una piscina han abierto dos nuevas crisis dentro del Gobierno que evidencian el frágil equilibrio en el que se sostiene desde hace meses.

La tertulia de Más de uno ha debatido si alguna de estas crisis será la definitiva que ponga fin a la legislatura, ante lo que el periodista Rubén Amón se ha mostrado escéptico, pese a que otros tertulianos sí que consideran que la capacidad de decisión de Pedro Sánchez puede verse condicionada por algunos factores que se van sumando, como la guerra en Irán. Amón ha hecho una enumeración de todas las debilidades que se han ido achacando al Ejecutivo, como los casos de corrupción, la falta de presupuestos, la inestabilidad de Sumar, el amago de Junts, etc.

Pese a todo ello, la legislatura está a punto de alcanzar los tres años de duración, un hecho respecto al que Rubén Amón ha lanzado una pregunta: "Ha logrado Sánchez sin presupuestos, sin mayoría y en total parálisis parlamentaria, durar tres años; ¿por qué no va a durar otros más?". El periodista no ve motivos que pongan en peligro la inercia del Ejecutivo para acabar la legislatura.

Esto es para Amón, es una proeza política al mismo tiempo que un ejercicio de cinismo y de posibilismo. Para lograrlo, ha sido fundamental, según el opinador, el apoyo de sus socios, "a los que les ha convenido el deterioro del Estado y el Gobierno y señalar hasta qué punto el sistema está podrido".

Sin visos de apoyo a una moción de censura

En ese sentido, Antonio Casado ha explicado que los dos partidos de la derecha nacionalista, PNV y Junts, cuando les hacen referencia a una posible moción de censura se desmarcan rápidamente. A lo que Amón explica que apoyar este movimiento supondría, para el partido que lo haga, sumarse a PP y Vox, lo que es "la peor tarjeta electoral de cara a unas elecciones".

La supervivencia del sanchismo está garantizada

Para finalizar, el tertuliano ha asegurado que pese a toda la tormenta que envuelve al partido en el gobierno, "La supervivencia del sanchismo está totalmente garantizada".