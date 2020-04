El rifirrafe entre Vox y Salvador Illa: "Los corruptos, como las ratas, buscan la oscuridad"

Olona, que ha sido muy dura durante la sesión de control al Gobierno, se ha interesado por los criterios que sigue el Ejecutivo para seleccionar a las empresas que compran o fabrican el material sanitario.

En este sentido, ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "total opacidad" y de adjudicar los contratos "a dedo" por más de mil millones de euros, que sólo empezaron a hacer públicos desde el 21 de abril.

La diputada de Vox ha denunciado un contrato de 263 millones de euros a una empresa con sede en Cataluña y otros proveedores que "carecen de experiencia" en el ámbito sanitario, así como el encargo de 60 millones de mascarillas a la Corporación Mondragón.

"¿Sabe que me demuestra mi experiencia durante diez años como abogado del Estado especializado en la lucha contra la corrupción?, que los corruptos como las ratas buscan la oscuridad", le ha dicho la diputada.

Salvador Illa ha respondido que no iba a caer en provocaciones: "Usted es libre de escoger el lenguaje que quiera, yo también el mío, pero si en el futuro volviera a preguntarme, ni caeré en sus provocaciones ni me dejaré arrastrar por su lenguaje, fácil de mejorar, me parece".

Illa ha asegurado que desde el primer momento el Gobierno ha utilizado todos los esfuerzos para proveer del material necesario, comprando donde había disponibilidad y utilizando todos los mecanismos posibles como, por ejemplo, el mecanismo de urgencia, con el que "hemos cumplido a rajatabla, dando publicidad a todos los contratos".

Así, ha dicho, todos los ciudadanos pueden conocer detalles sobre proveedores, condiciones de entrega, precio y especificaciones del producto adquirido.

