La petición de Rufián al Gobierno: "Dialoguen, porque la alternativa es 'Torquemada Abascal'"

El diputado de ERC, Gabriel Rufián , ha criticado al Gobierno por no consensuar con ellos el plan de desescalada y enterarse de él por las ruedas de prensa. Ha preguntado cuánto les importa la legislatura y ha advertido de que si quieren mantener los diputados de la moción de censura , tienen que dialogar porque la alternativa será peor.

Gabriel Rufián ha arremetido duramente contra el Gobierno, al que ha acusado de no informar a sus socios, que se enteran de las novedades por la prensa.

Ha afirmado que si les hubieran avisado de cómo pretendían plantear el plan de desescalada, les hubieran dicho que "no tiene sentido, por ejemplo, ir a cortarse el pelo a una peluquería antes de poder ir a ver a tu madre".

Ha criticado que las ruedas de prensa sean la única fuente de información que tienen y ha advertido de que deberían preocuparse por este aspecto si pretenden mantener los 180 diputados de la moción de censura.

Asimismo, ha preguntado cuánto le importa al Gobierno la legislatura y ha avisado de que si no cambian y empiezan a dialogar con sus socios, la alternativa es "Torquemada Abascal y sus colegas".

"¿Cuánto les importa la legislatura? ¿Mucho, poco? ¿Son conscientes de que la alternativa a no dialogar, no informar ni entenderse con nosotros es Torquemada Abascal y sus colegas, que consideran que comer es socialcomunista?", ha dicho.

También les ha pedido que "finiquiten" el estado de alarma, retornen las competencias a las comunidades autónomas porque no tiene sentido el criterio territorial por provincias en la desescalada: "A no ser que estén desconfinando patronalmente y confinando por competencias, y no queremos creer eso".

