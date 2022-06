El PP retirará el recurso en el que pedía la absolución de Bárcenas

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha anunciado que su partido ha decidido retirar el recurso en el que se pedía la absolución del extesorero Luis Bárcenas por las obras de la sede de Génova, 13 para revocar la condena al partido como responsable civil.

Feijóo desconocía el recurso

Según ha explicado, la cúpula del PP que dirige Alberto Núñez Feijóo no conocía ese recurso y, en este caso, la "estrategia jurídica choca con la "lógica política". "No lo conocíamos y, al conocerlo, no lo compartimos, por lo tanto, el comité de dirección del PP ha decidido que ese recurso se retira hoy mismo", ha dicho González Pons durante su rueda de prensa en la sede nacional del PP.

El recurso se redactó cuando el líder era Casado

González Pons ha precisado que ese recurso se redactó en el mes de noviembre, cuando lideraba el PP Pablo Casado, y se presentó poco antes del congreso extraordinario de Sevilla de primeros de abril que eligió presidente del partido a Alberto Núñez Feijóo.

El PP presentó ese recurso de casación en abril ante el Tribunal Supremo solicitando la absolución de Bárcenas por la sentencia de la Audiencia Nacional que le condenaba a dos años de cárcel por las obras de la sede de los 'populares' en la calle Génova, lo que eximiría a la formación de su responsabilidad civil subsidiaria.

Dos años de cárcel por el pago en B de la reforma

Fue el pasado mes de octubre cuando la AN condenó a Bárcenas a dos años de cárcel por pagar en 'b' más de un millón de euros de las obras de reforma de la sede 'popular', al tiempo que condenó al PP como responsable civil subsidiario de Bárcenas en la cuantía de 123.669 euros por el Impuesto de Sociedades (IS) de 2007 de Unifica, el estudio de arquitectura que se encargó de la remodelación.