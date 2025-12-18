La reina Letizia confiesa su pertenencia a la "tribu" de los que aman el lenguaje: "Tengo esa pedrada"

La reina Letizia afirmó este miércoles que le gustaría formar parte de la "tribu" de quienes aman "la exactitud rica y mullida de las palabras" y admitió tener "esa pedrada" de los que fruncen el ceño cuando reciben mensajes o leen algo con "errores gramaticales".

Así lo dijo en el acto conmemorativo del 20 aniversario de Fundación del Español Urgente, FundéuRAE, promovida por la Real Academia Española y la Agencia EFE para fomentar el buen uso del español en los medios de comunicación.

La Reina, presidenta de honor de la entidad, afirmó que le gustaba estar en la sede de la RAE porque en esa sala había muchas personas que tienen "cara de fruncir el ceño cuando leéis o escucháis en algún medio de comunicación, un WhatsApp, algo con errores gramaticales del tipo que sea: una coma mal puesta, unas mayúsculas inventadas, gerundios repetitivos y sin sentido, una prosodia confusa y esas tildes".

Por eso me gusta estar entre vosotros y por eso quiero pertenecer a vuestra tribu

"Me estáis mirando y algunos reís, pensáis lo mismo que yo. No soy la única que tiene esa pedrada", aseguró. "Por eso me gusta estar entre vosotros y por eso quiero pertenecer a vuestra tribu", añadió.

La reina Letizia se mostró cercana a quienes aman "el lenguaje, el rigor, la exactitud rica y mullida de las palabras, la corrección flexible, esas voces hispanohablantes que son tan diversas".

En el contexto del 20 aniversario de la FundéuRAE, donde se dio a conocer la Palabra del Año ('arancel'), la Reina incidió en la importancia de leer libros para adquirir le cariño por las palabras "que nos ayudan a expresarnos" y destacó el trabajo del equipo de la Fundación, compuesto por periodistas y filólogas que ayudan a los medios de comunicación en el uso urgente del lenguaje.

La Reina afirmó que se siente privilegiada por "dedicar mucho tiempo a la página web de FundéuRAE y estar deslizándome -iba a decir hacer 'scroll', pero Fundéu no lo recomienda-". Y puso en valor la historia de "éxito" de una institución "que soluciona problemas lingüísticos". En este punto, doña Letizia animó a los presentes a pararse a pensar en "la relevancia que tiene lo de solucionar problemas lingüísticos".