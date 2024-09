Rajoy, sobre los pactos de Sánchez con Bildu: "No vayamos a darles aquello que pretendieron conseguir a tiros"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha acusado al 'Ejecutivo Frankenstein' de Pedro Sánchez de generar la mayor etapa de división y polarización en España desde 1978 y de "blanquear" a Bildu en una estrategia que puede llevar al "disparate" de darles ahora lo que "pretendieron conseguir a tiros".

Rajoy ha lanzado estos reproches y advertencias en el acto de la presentación del libro "El patio trasero de ETA", escrito por el periodista Pablo Muñoz y el ex comisario general de información Jesús de la Morena, y en el que ha destacado que es imprescindible el entendimiento entre las principales partidos de España para adoptar medidas que afectan a las reglas del juego y a las normas de convivencia.

Entre ellas ha citado la Constitución, la entrada de España en las instituciones europeas, la política exterior, la de defensa y los estatutos de autonomía.

"Hoy vivimos un momento en que eso (el acuerdo) no es posible, y el origen de todo esto está en el 'Gobierno Frankenstein', que ha generado la mayor etapa de división y polarización en España desde 1978", ha añadido.

A su juicio, eso se debe a que "se meten en un cóctel de apoyo al Gobierno toda suerte de personas, algunas que quieren destruir España, otras que no saben una palabra de lo que es gobernar y, entre otras, está Bildu, al que se le está blanqueando".

"Esto es de una enorme gravedad. A mí no me ha gustado que a cambio de votos se traspase la competencia de instituciones penitenciarias al Gobierno vasco. No me ha gustado que hoy todos los miembros de ETA estén en el País Vasco y no me gusta su política penitenciaria".

Para Rajoy, "blanquear a Bildu es blanquear lo que se hizo en España a lo largo de muchos años, es un enorme error y no se le debería dejar tomar algunas decisiones que la inmensa mayoría de españoles no quieren que se tomen".

"A ETA se la ha derrotado. No vayamos por la puerta de atrás y con el apoyo de buena parte del Parlamento Nacional a cometer un disparate y a darles aquello que pretendieron conseguir a tiros", ha alertado.

El ex presidente del Gobierno ha afirmado que la mayor satisfacción de su vida política ha sido la derrota de ETA y ha considerado que ese logro es patrimonio de toda la sociedad. Por eso ha calificado de "muy triste y mezquino que algunos pretendan apropiarse para sí de esa victoria".

"Espero que algunos que tuvieron responsabilidades importantes dejen de decir eso porque es mentira y una falsedad", ha añadido en alusión al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien en diversas declaraciones ha reiterado que fue su Ejecutivo el que acabó con la banda terrorista.

Además, Rajoy ha rendido homenaje a la memoria de las víctimas, cuyo testimonio ha dicho que fue "el que desnudó de propaganda y de excusas la auténtica naturaleza criminal de ETA".