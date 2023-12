Quién es Isabel García y por qué piden su cese como directora del Instituto de la Mujer

El Ministerio de Igualdad, que desde hace unas semanas dirige Ana Redondo, acaba de realizar uno de sus primeros nombramientos relevantes: la canaria Isabel García será la nueva directora del Instituto de la Mujer, y sustituye en el cargo a Ana Varela, nombrada por la anterior ministra Irene Montero. Este nombramiento no ha estado exento de polémicas, pues figuras del entorno de Sumar, así como de Podemos, han criticado la decisión de Redondo, acusándola de poner al frente de la institución a una figura pública que alienta la transfobia.

"Este nombramiento del Ministerio de Igualdad es vergonzoso y envía un mensaje lamentable. El instituto de las mujeres no puede estar dirigido por alguien que sostiene la conspiración del borrado de las mujeres y que critica la 'dictadura queer'": estas han sido las palabras de Elizabeth Duval, Portavoz de Feminismo, Igualdad y Libertades LGBT+ de Sumar, que se ha pronunciado de este modo a través de X tras conocer la nueva responsabilidad de García. En el Tweet, Duval incluye una serie de pantallazos de tweets en los que la nueva directora del Instituto de la Mujer emplea términos como "delirio queer", "chorrada queer" o "Santoral queer".

El propio partido de Duval, Sumar, no tardó también en pronunciarse institucionalmente acerca del nombramiento, afirmando que se trata de una decisión "inaceptable" poner al frente del órgano a "quien menosprecia e insulta a las mujeres y las personas LGTBI". Otras figuras como Íñigo Errejón, Carla Antonelli y la propia Irene Montero, que hasta hace no mucho tiempo dirigía el Ministerio de Igualdad, han mostrado su rechazo ante la figura de Isabel García. Desde la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales afirman no reconocer "ninguna legitimidad" al nombramiento de García, a la que consideran "una persona hostil a las personas trans y a los derechos LGTBI+".

¿Quién es Isabel García?

La nueva directora del Instituto de las Mujeres nación en las Palmas de Gran Canaria en el año 1968 y, como indica Igualdad, su trayectoria profesional "ha estado siempre relacionada con la gestión de equipos y la consecución de objetivos vinculados a las políticas de igualdad, poniendo especial atención a las áreas de deportes, juventud e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como la lucha contra la violencia de género".

García fue elegida en 2015 como Diputada de Igualdad, Juventud y Deportes de la diputación provincial de la provincia de Valencia, y simultaneó el cargo con la Concejalía de Igualdad y Comercio del Ayuntamiento de Xirivella, también en Valencia. Durante su paso por la Diputación, puso en marcha la Red de Municipios contra la Violencia de Género en la provincia, así como el espacio de debate "Feminario" de Valencia. García también ejerció como Asesora del Ministerio de Transportes y Sostenibilidad durante la pasada legislatura, y ahora asume las responsabilidades propias de la dirección del Instituto de la Mujer.

¿Por qué se está criticando a Isabel García?

García se define en X como feminista, activista LGTBI, idealistas, republicana y "sobre todo socialista", y solo hay que echar un vistazo a su timeline para reparar en el férreo apoyo de García al Partido Socialista y a su cúpula. Sin embargo, la polémica que envuelve a García tiene que ver con sus opiniones acerca de aspectos como la polémica Ley Trans o la relación que el movimiento feminista debería tener con el movimiento por los derechos LGTBI.

Muchas de estas opiniones las ha ido plasmando a través de la red social Twitter: en el mes de enero del año pasado, cuando el debate acerca de la Ley Trans estaba en su punto más álgido, Isabel García se mostraba tajante en esta red social: "Las mujeres trans no existen", tuiteaba la activista, que se ha opuesto a una ley que, entre otros aspectos, reconoce la autodeterminación de género de cualquier persona.

¿Cuál es el debate?

La actual directora del colegio de la mujer ha empleado el hashtag #StopDelirioTrans para criticar los aspectos más polémicos de esta ley y, como señala el medio El Salto, se ha referido en varias ocasiones a la teoría del "borrado de las mujeres", que hace referencia a un complejo debate que ha ganado fuerza en nuestro país en los últimos años y que ha generado una cierta división dentro del movimiento feminista español.

En los años 2022 y 2023, esta división dio lugar a dos manifestaciones del 8 de Marzo diferenciadas en Madrid, que representaría al sector denominado "abolicionista" o "trans-excluyente" y a otro grupo, defendido por la exministra Irene Montero, que apostaría por ahondar en aspectos como la autodeterminación de género y la inclusión de las mujeres trans dentro del movimiento feminista.

Se trata de un debate aparentemente teórico que, sin embargo, tiene consecuencias en la legislación y en la vida de miles de personas en nuestro país; García parece situarse en el grupo que se muestra escéptico con respecto a la idoneidad de contemplar las realidades trans dentro del abanico de políticas de los órganos de Igualdad, tal y como manifiesta en el artículo "Igualdad y Diversidad desde la perspectiva feminista", publicado en el medio La Hora Digital.

En este artículo, García mantiene la tesis de que las políticas dirigidas a las mujeres deberían ser coordinadas de manera separada a las destinadas a preservar el bienestar del colectivo LGTBI, para no diluir sus efectos: en un párrafo, la autora llega a afirmar que "nuevas teorías como la queer" pretenden borrar la identidad de las mujeres acusando de transfobia a los grupos disidentes, "para de paso colarnos lo de los vientres de alquiler por el camino".

La dirigente socialista Carmen Calvo, así como la fundadora del Partido Feminista, Lidia Falcón, han defendido en mayor o medida estos postulados, que apuntan que la promoción de los derechos trans responderían a una estrategia para "borrar" a la mujer como sujeto político, y desactivar el movimiento feminista

Estas ideas llevarían a Izquierda Unida a expulsar al partido de Falcón de su organización, y la teoría del "borrado" de las mujeres ha sido ampliamente criticada por muchos sectores del movimiento feminista y LGBT+, que establecen paralelismos entre este discurso y las ideas de la extrema derecha. Este sector abogaría más por la idea de la "interseccionalidad", que buscaría aglutinar diferentes sensibilidades, realidades y perspectivas a la hora de tomar medidas de carácter político y social.