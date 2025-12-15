Qué pasa con 'Revuelta', la organización juvenil de Vox, denunciada por estafa

Vox ha denunciado a la organización juvenil Revuelta ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante, un organismo creado recientemente para proteger a las personas que faciliten información sobre fraudes y corrupción, por el presunto desvío de fondos recaudados para los afectados por la dana.

Revuelta es una organización juvenil que se dio a conocer a finales de 2023 como promotora de las concentraciones ante la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid en protesta por la ley de amnistía para los independentistas catalanes. Desde ese momento, Vox y sus grupos afines secundaron a este movimiento, aunque su líder Santiago Abascal se desvinculó de él.

Aún así, Revuelta tuvo su protagonismo en la concentración promovida el 29 de octubre de ese año en la plaza de Colón por la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes), fundada por Abascal, y en la que su portavoz, César Planel, fue uno de los que intervinieron ante los manifestantes.

Primera denuncia a Revuelta

El pasado 5 de noviembre, el expresidente de esta organización Arturo Villarroya y asesor del líder de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, presentó, junto a Javier Esteban Bejarano, su dimisión y poco después, el 30 de noviembre, presentaron una denuncia conjunta ante la Fiscalía por presuntas irregularidades graves, posible estafa en el destino de fondos y en el cobro de cuotas de afiliación sin derechos asociados.

Ambos habían solicitado al presidente de la organización, Jaime Hernández, en octubre sin éxito la convocatoria de una junta directiva y de una asamblea con notario para revisar la situación y decidir la liquidación ordenada de la asociación, saldando cuentas fiscales pendientes y donando cualquier remanente a los damnificados reales.

Tras conocer la denuncia, Sumar entiende que este supuesto "desvío de fondos" recaudados para víctimas de la dana debería abordarse en la comisión de investigación del Congreso, aunque inicialmente no estaba contemplado en el plan de trabajo.

Con este objetivo, pedirán que se llame a representantes de la organización juvenil y de Vox, sin descartar al propio presidente del partido, Santiago Abascal, que ven un perfil "interesante" dados los vínculos entre ambas organizaciones.

Vox se desvincula de Revuelta

Por su parte Vox no sólo ha marcado distancias denunciando a Revuelta sino que niega vínculos con la organización e indica que, ante "el rumor de irregularidades" con las donaciones monetarias para paliar los efectos de la tragedia, exigió "transparencia absoluta" a los trabajadores de la formación ligados a ella, en referencia a Villarroya, al que no menciona expresamente.

La formación liderada por Santiago Abascal añade que fue informada de que los dirigentes de Revuelta se negaban a esa "transparencia" e "incluso a presentar las cuentas" y fue entonces cuando acudió a la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

Vox ha evitado comentar lo que llama "vicisitudes internas" de una organización que "no forma parte de Vox". "Las personas que están allí sabrán lo que tendrán que hacer", ha dicho la portavoz en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán.

Una vez recibida la denuncia de Vox, la Autoridad Independiente de Protección del Informante verá la correspondiente comprobación y, si procede, la remitirá a la Fiscalía.