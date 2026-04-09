Qué pasa si EEUU cierra las bases militares que tiene en Rota y Morón: la amenaza de Trump a España

El diario The Wall Street Journal ha publicado una noticia en la que asegura que la Casa Blanca estaría considerando un plan para sancionar a algunos miembros de la OTAN que, a juicio del presidente Donald Trump no contribuyeron a los intereses de Estados Unidos e Israel durante la guerra contra Irán.

La propuesta implicaría el traslado de tropas estadounidenses desde los países miembros de la OTAN considerados "perjudiciales" para el conflicto con Irán hasta aquellos que sí han brindado apoyo a las dos potencias en su contienda.

El planteamiento del presidente de Estados Unidos está bastante alejado de su idea inicial de retirar completamente al país de la OTAN, algo que por ley no puede hacer porque necesitaría la aprobación del Congreso.

España y Alemania, señalados

The Wall Street Journal calcula que Estados Unidos mantiene aproximadamente unos 84.000 soldados desplegados en Europa, aunque la cifra varía en función de los despliegues militares que se produzcan. Entre los países señalados en el artículo, se encuentran España y Alemania, y este último sería el más afectado en caso de que Trump tomase esa decisión. ¿El motivo? El país germano cuenta con la base aérea de Ramstein, que alberga a más de 9.000 efectivos, siendo la más grande que existe en Europa.

España cuenta con dos bases: la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) y la base naval de Rota (Cádiz). La situada en la localidad gaditana es la principal, ya que cuenta con aproximadamente unos 3.000 militares estadounidenses, mientras que la de Morón de la Frontera albergaría alrededor de 150, a pesar de tener capacidad para más de 2.000 efectivos en tránsito.

Ambas son importantes y suponen enclaves estratégicos desde el punto de vista geográfico. Pero la más importante es la de Rota por su situación privilegiada, ya que se encuentra cerca del Estrecho de Gibraltar. De hecho, la defensa estadounidense la conoce como 'La puerta del Mediterráneo'.

¿Qué pasaría si EEUU se retirase de ambas bases?

La principal consecuencia de una retirada unilateral de Estados Unidos de ambas bases sería económica. Según una información publicada por el diario La Razón, entre las opciones para España estaría:

El cierre total de las bases.

de las bases. Mantenerlas operativas , pero sin personal de Estados Unidos y sólo con personal nacional , lo que supondría un elevado coste económico y una pérdida de relevancia en la Alianza Atlántica.

, pero sin personal de Estados Unidos y , lo que supondría un elevado coste económico y una pérdida de relevancia en la Alianza Atlántica. Un traspaso a la OTAN: ya sea parcial o total para evitar que su valor como enclave estratégico se pierda.

Albares asegura que ni EEUU ni España se plantean la salida estadounidense

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, aseguró este lunes que ni Estados Unidos ni España se planteaban en estos momentos la salida estadounidense de las bases de Rota y Morón.

Albares defendió una vez más la decisión del Gobierno de no permitir a Estados Unidos el uso de las dos bases de uso conjunto en suelo español en su operación militar contra Irán, recordando que conforme al convenio su uso "tiene que ser siempre conforme a la Carta de Naciones Unidas", algo que no ha ocurrido con esta acción "unilateral".

En este sentido, negó que se hubiera producido alguna consecuencia diplomática a raíz de la negativa del Ejecutivo. "¿Cómo va a tener consecuencias diplomáticas que un país decida soberanamente, dentro del Derecho Internacional, la Carta de las Naciones Unidas? Sería el mundo al revés", esgrimió.

Preguntado sobre si hay algún tipo de contacto con Estados Unidos para una eventual retirada norteamericana de las bases de Morón y Rota, Albares indicó que "en estos momentos no es un tema que se plantee por ninguna de las dos partes".