Puigdemont reitera su falta de confianza en Sánchez y amenaza con dejar de apoyar al Gobierno

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha advertido de que no seguirá apoyando al Gobierno "mientras persista tanto en Madrid como en Catalunya la estrategia que pretende hundir" a Cataluña en una decadencia social, económica, lingüística y nacional, ha dicho.

Amenaza con retirar su apoyo a Sánchez

En un videomensaje difundido en X ha avisado de que así "de ninguna manera" renovaría el apoyo que Junts dio al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez. Para él, tanto Sánchez como el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "han creído que los apoyos recibidos les daban un cheque en blanco" para intentar lo que considera un engaño.

"Pérdida de confianza"

Ha recordado que Junts no apoyó a Illa pero sí a Sánchez: "Por eso hemos actuado con responsabilidad y por eso admitimos la pérdida de confianza que le otorgamos". Al día siguiente del balance de Gobierno que hicieron Sánchez e Illa, Puigdemont ha dicho que el presidente catalán fomenta "la propaganda impulsada por el nacionalismo español".

Ha reprochado a Illa que quiera abrir otra etapa tras el 'procés' pese a gobernar en minoría, le ha acusado de no reclamar nada al Gobierno "para que no cierren el grifo, e ir bajando la cabeza", y ha destacado que además el ejecutivo del PSC no esté consiguiendo unos Presupuestos.

"Ellos, constitucionalistas y monáqruicos"

"Ahora ellos, naturalmente constitucionalistas y monárquicos, han venido a dar por superado" el 'procés' y el sufrimiento de muchos independentistas, ha lamentado. Precisamente por ese sufrimiento, Puigdemont asegura que "no habrá suficiente propaganda y no habrá suficientes subvenciones para tapar tanta memoria".

Frente a todo eso ha pedido, pese a los desacuerdos entre independentistas, "empezar a trabajar sin perder más tiempo para que no lo vuelvan a hacer".

"No dejaremos de sufrir mientras miles y miles de personas sean víctimas de una persecución infame, vergonzosa, antidemocrática", ha añadido. "Illa pretende que nos creamos que el sufrimiento que ha provocado su 155, su persecución política y judicial durante más de 7 largos años no ha existido", le ha seguido reprochando.

También cree que Illa pretende reflejar que estos sufrimientos "son justos y son merecidos y que aún gracias que a algunos les apliquen la amnistía". Además, ha asegurado que ni Illa ni Sánchez querían la amnistía: "No la querían de ninguna manera. Se la tuvimos que arrancar de sus manos, unas manos aún sucias de la represión", de la que les considera corresponsables