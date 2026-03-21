El PSOE niega una grieta en el Gobierno y llama "debates inteligentes" a las conversaciones con Sumar tras el plante

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado este sábado una grieta entre los socios de Gobierno, PSOE y Sumar, tras la negativa de la formación encabezada por Yolanda Díaz a dar comienzo al Consejo de Ministros extraordinario programado el pasado viernes para abordar el decreto anticrisis por la guerra de Irán y que retrasó su inicio más de dos horas hasta firmar, finalmente, dos reales decretos distintos, y ha asegurado que la relación "no puede ser más cordial" en el Gobierno de coalición, al tiempo que ha apuntado que "no damos nunca ningún decreto ley por perdido".

Asimismo, la secretaria general y candidata del PSOE-A a la Junta de Andalucía en las próximas elecciones andaluzas ha precisado que el PSOE comparte las medidas de vivienda, pero ha advertido de que "la dificultad era que, efectivamente, hay grupos políticos que se han pronunciado diciendo que no las iban a apoyar". Al hilo, ha apostillado que "el Gobierno tenía que garantizar y garantiza que el decreto se va a ratificar en el Congreso de los Diputados".

"Relación cordial" y "debates inteligentes": los halagos de Montero

En relación, ha desvelado que la relación entre los socios de Gobierno "no puede ser más cordial" y que los debates que retrasaron el inicio del Congreso "fueron debates inteligentes" que, "de forma comprensiva", cada formación "defiende aquella parte que entiende que es más importante".

Bajo este contexto, Montero ha valorado la "gravedad de la situación que atravesamos", en relación al ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel a Irán, mientras que ha concretado que están "enormemente preocupados" ante el encarecimiento de las materias primas y las consecuencias que pagarán "especialmente los ciudadanos más vulnerables".

En este sentido, ha señalado que las medidas propuestas por el Ejecutivo van orientadas a reducir la factura de la luz y a controlar el coste de los combustibles. Asimismo, ha asegurado que estas ayudas específicas vienen a asistir a dos sectores "que nos preocupan especialmente" como el primario y el del transporte.

"Con las inundaciones ya el Gobierno aprobó un decreto de 7.000 millones, ahora vuelve a poner encima de la mesa ayudas para el sector primario por más de 800 millones de euros", ha defendido la vicepresidenta primera de Gobierno.