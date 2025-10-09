La presidenta del Tribunal de Cuentas admite que no tiene competencias para revisar gastos del PSOE

En sus primeros minutos, la presidenta de este organismo advierte: el Tribunal de Cuentas que preside no tiene competencias para revisar cajas o tickets de gastos del PSOE. Solo auditamos la información que se nos envía desde los partidos.

"El tribunal de Cuentas no es un órgano anticorrupción. La ley no quiere que lo seamos. No podemos revisar tickets ni abrir cajas..." con estas palabras la presidenta de este organismo abría su comparecencia ante las primeras preguntas del senador Foronda del Partido Popular que la interrogaba para saber el alcance de lo investigado por este tribunal en las cuentas del PSOE.

No somos un organismo antifraude

Enriqueta Chicano -en un tono de advertencia por la poca luz que podría arrojar al interés de la comisión del Senado- advertía que "nosotros no somos órgano antifraude" y por tanto, trabajamos con la información que nos facilita el fiscalizado (PSOE).

"Es más -añade- incluso a pesar de las competencias que tenemos para pedir datos bancarios a los partidos, hemos tenido algunas dificultades para obtenerlos". La presidenta insistía una y otra vez en que su labor es puramente fiscalizadora. Nada más. Las auditorias que hace el Tribunal de Cuentas consiste en analizar -como reconoce el Tribunal Supremo- y no en perseguir o investigar hechos irregulares, aunque -añade- "si en el ejercicio de nuestro trabajo los detectamos, lo ponemos en conocimiento de la autoridad judicial competente".

((Seguirá ampliación))