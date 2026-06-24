La pregunta de Marta García Aller ante la comparecencia de Sánchez: "¿A quién le echará la culpa hoy el presidente de todos sus males?"

¿A quién le echará la culpa hoy el presidente de todos sus males? ¿A los jueces? ¿A los bulos? ¿A Aldama? ¿A la UCO? ¿O, ya que estamos, a la Gürtel? ¿A M. Rajoy? ¿A Marcial Dorado, tal vez? ¿O a Trump?

Pedro Sánchez comparece hoy en el Congreso de los Diputados por última vez hasta septiembre. Menudo balance de año le toca al presidente. El año pasado por estas fechas presentó en la Cámara Baja un Plan Estatal de Lucha contra la corrupción antes de irse de vacaciones.

Fue lo más parecido a una reacción tras el shock de la entrada en prisión de su hasta entonces secretario de Organización en el partido, Santos Cerdán, poco después de que el presidente dijera que todo era un bulo. Resultó no serlo. Por entonces Leire Díez todavía era Antoñita la fantástica. Resultó no serlo tampoco.

Y aquel Plan Estatal de Lucha contra la corrupción resultó no serlo mucho. La mayoría de puntos en aquel plan, como la creación de una flamante Agencia Independiente de Integridad Pública, están sin ejecutar. Lo que sí que se ha ejecutado ya es la sentencia contra José Luis Ábalos, ex mano derecha corrupta de Sánchez, recién condenado a 24 años de prisión. Y, de momento, el PSOE parece más preocupado por la reducción de pena al empresario corrupto que lo delató que por lo que el tribunal da por probado, por unanimidad, que hizo Ábalos mientras era ministro de este Gobierno.

¿Le parecerá al presidente del Gobierno desproporcionada esa sentencia, como dicen por lo bajini fuentes de Moncloa? ¿O se alegrará públicamente de que resulte ejemplarizante para otros corruptos presentes y futuros? ¿Dará alguna explicación de los tejemanejes de Leire Díez y por qué cobraba de Ferraz? ¿Mantendrá su confianza en Zapatero, tras su falta de explicaciones en la Audiencia Nacional? ¿Le pedirá que devuelva las joyas? ¿Y sobre la imputación de la gerente del Partido Socialista? ¿Y de la Guardia Civil registrando la sede de Ferraz? ¿Y de los cafés de la directora general de la Guardia Civil con Leire Díez? ¿Te imaginas que hoy Pedro Sánchez reconoce hoy alguna responsabilidad en todo esto?

¿Moraleja?

¿Pedirá el presidente perdón

o presumirá de su gestión?