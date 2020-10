Podemos admite que despidió de forma improcedente a su abogado Calvente y pacta indemnizarle

Unidas Podemos ha reconocido que el partido despidió a su exabogado, José Manuel Calvente, de manera improcedente al utilizar contra él una falsa acusación de acoso sexual. Calvente fue despedido a primeros de diciembre de 2019 tras abrirle un expediente en el partido por supuesto acoso a otra abogada de la formación, Marta Flor.

El acuerdo ha sido alcanzado por las partes en el acto de conciliación previo a la celebración del juicio en Barcelona. En él, Unidas Podemos se compromete a abonar una indemnización que Calvente reclama por haber vulnerado su derecho al honor.

En un comunicado, el exabogado de la formación explica que "Podemos ha reconocido la improcedencia del despido y se ha comprometido a abonarme la indemnización legalmente establecida; he aceptado dicha indemnización por la improcedencia del despido y me he reservado el ejercicio de las acciones legales para reclamar la indemnización que me corresponde por la vulneración de mi honor, por las falsas acusaciones que algunos dirigentes de Podemos han vertido sobre mí tras mi despido".

El propio Calvente asegura en el mismo comunicado que a partir de este momento, formulará las reclamaciones civiles o penales necesarias para defender su honor contra aquellas personas "dirigentes de Podemos" que han vertido sobre él estas falsas acusaciones.

Es probable que, entre otros, se refiera al propio vicepresidente segundo y líder de la formación morada, Pablo Iglesias, que en su día aseguró que se trataba de un caso de acoso sexual "muy grave" y que todo aquel que quisiese acusar a Podemos de algún delito, tendría que acudir a los tribunales para que fueran estos quienes dictaminaran o no dicho delito.

El exabogado de Podemos afirma, además, que seguirá colaborando con la Justicia para que se investiguen las presuntas irregularidades cometidas en Podemos, como las que ya están siendo investigadas en los juzgados de Madrid.

El pasado 21 de octubre, la Fiscalía de Madrid presentó un escrito ante el juez que investiga a la formación morada por presunta financiación irregular en el que solicitó que desestimase el archivo de la causa, que pidió Podemos, al entender que mantenerle como imputado "resulta más garantista", aunque considere que aún no existen indicios de ese delito.

