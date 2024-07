Pilar Alegría afirma que "no hay caso" sobre Begoña Gómez y acusa a Feijóo de "vivir en una realidad paralela"

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, acusó este jueves a la derecha y la ultraderecha de estar haciendo una "absoluta causa política" del caso Begoña Gómez con el "único objetivo" de "minar al Gobierno y especialmente al presidente" del Ejecutivo.

Así lo indicó Alegría en una entrevista en TVE, donde aclaró que "no hay caso" sobre la mujer del presidente, ya que "los propios informes de la UCO, de la Guardia Civil, han demostrado claramente que no hay caso". Criticó que "vamos observando que la oposición lleva día tras día generando ruido".

En este sentido, denunció que la oposición está "llevando la exageración hasta su máxima exponente" y aseguró que "es fruto" de su "falta absoluta de proyecto para este país y, por tanto, están basando toda su estrategia" en el "ruido" y en el "ataque constante" al presidente del Ejecutivo "fundamentalmente" y al Gobierno "en su conjunto".

Apuntó que tiene la impresión de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vive todavía "en esa realidad paralela" de que no es presidente porque él no quiere. De hecho, enmarcó sus palabras en que sigue viviendo en esa "realidad paralela que desde luego no existe".

Preguntada sobre si cree que el juez Juan Carlos Peinado se ha extralimitado en sus funciones al citar a declarar a Sánchez como testigo en el caso que investiga a su mujer, la ministra de Educación apostó por ser "profundamente respetuosa" y no quiso tildar "con ningún adjetivo" el trabajo de los jueces.

A su vez, recordó que los ciudadanos les pidieron que gobernaran para "mejorar la vida de la gente". "Desde luego esa va a ser nuestra vocación y nuestra dedicación durante todo este tiempo, a pesar del ruido y de la ira que día a día está extrapolando el PP y el señor Feijóo", apuntó la ministra.