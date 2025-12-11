Peramato espera curar la "herida abierta" en la Fiscalía y expresa su "admiración" a García Ortiz

La nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha tomado posesión ante el tribunal que condenó a García Ortiz, al que también ha aludido en reconocimiento de su trabajo. Ha expresado su cariño tanto hacia él como hacia su familia.

Confía en que se sane la "herida abierta" en la fiscalía

Peramato ha aludido en su discurso a la herida profunda que ha abierto en la fiscalía el caso García Ortiz y confía que que sane bajo su dirección.

La nueva fiscal de sala del TS, experta en la lucha contra la violencia de género y más de 35 años en la carrera fiscal, ha elegido como padrinos a María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo que ejerció además como fiscal del caso de García Ortiz; y a Félix Pantoja, fiscal jubilado que fue coordinador de siniestralidad laboral.

Peramato fue propuesta por el Gobierno para el cargo de fiscal general el pasado 25 de noviembre, cinco días después de que el Supremo hiciera pública su decisión de condenar a García Ortiz. No obstante, hasta esta semana no se ha dado a conocer el contenido de la sentencia, en la que el alto tribunal resuelve que el jefe de la Fiscalía "no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito" de revelación de secretos.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, su ciudad natal, ingresó en la carrera fiscal en 1990 pasando por diversas fiscalías -Tenerife, Valladolid y Barcelona- hasta que recaló en Madrid, donde en 2005 fue nombrada fiscal delegada para la sección de violencia sobre la mujer.

Destaca por su perfil feminista y progresista. Fue portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación a la que pertenecieron tanto García Ortiz como la también ex fiscal general del Estado Dolores Delgado. Este vínculo es el principal objeto de críticas hacia Peramato por parte de quienes recelan del denominado 'Equipo Fortnuy'.

Mandato de cuatro años

Se trata de la cuarta persona nombrada para liderar la Fiscalía General del Estado bajo un Gobierno de Pedro Sánchez, tras Segarra (junio de 2018 a enero de 2020), Delgado (febrero de 2020 a julio de 2022) y García Ortiz (agosto de 2022 a noviembre de 2025).

El propio Estatuto Fiscal determina que el mandato de Peramato tendrá una duración de cuatro años. Antes de que concluya dicho periodo únicamente podrá cesar por cinco motivos: a petición propia, por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en la ley, en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, o cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto.

Una vez nombrada fiscal general, no podrá ser renombrada, excepto en el caso de que hubiese estado en el cargo durante un periodo inferior a dos años.

Peramato ha anunciado el nombramiento de una nueva mano derecha, el nuevo fiscal jefe de la Secretaría técnica, que será Julio Cano Antón, fiscal superior de Baleares.